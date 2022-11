Bihar Crime News: कपड़ा व्यापारी को गोली मारकर भाग रहे थे बदमाश, भीड़ ने पीटकर एक की हत्या की, 3 को पुलिस ने बचाया

Mob Lynching with Robbers in Bihar: ये बदमाश ताजपुर बाजार में ज्वेलरी व्यवसायी की दुकान से लूटपाट कर भाग रहे थे। व्यवसायी ने जोर-जोर से आवाज लगाई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया।

Bihar Crime News: बिहार में भीड़ ने लुटेरों को पीटा एक की मौत/ सांकेतिक चित्र (Photo -File)

