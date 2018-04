VIDEO: आरोपी बेटे का गुस्सा बुजुर्ग पिता पर निकाला, पेड़ से बांधकर जानवरों की तरह पीटा

आंध्र प्रदेश में भीड़ का क्रूर चेहरा सामने आया है। यहां भीड़ ने एक बुजुर्ग शख्स को पेड़ से बांध कर उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। यह घटना आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के श्यामपालम गांव की है। इस पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें दिख रहा है कि किस तरह एक बुजुर्ग को पेड़ से बांध कर उनकी पिटाई की जा रही है। घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है। मार खा रहे बुजुर्ग लोगों से रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि भीड़ में हर शख्स तमाशबीन बना हुआ है। मिल रही खबर के मुताबिक बुजुर्ग शख्स की इसलिए इतनी बेरहमी से पिटाई की गई है क्योंकि उनके बेटे ने किसी शादीशुदा महिला से दुर्रव्यवहार किया था।

महिला ने आरोपी लड़के के माता पिता से इस बात की शिकायत की थी। और इस मामले में सच्चाई को सामने लाने के लिए पंचायत भी बुलाई गई थी। पंचायत ने संजीव राव को अपने बेटे नागेंद्र राव के साथ उपस्थित होने को कहा था। पंचायत में अकेले ही पहुंचे संजीव राव ने पंचो से कहा कि उनका बेटा नहीं आ सका है। संजीव राव की इस बात पर पंचायत में मौजूद लोग नाराज हो गए। नाराज लोगों ने संजीव राव को पेड़ से बांध कर उनकी पिटाई शुरू कर दी।

सरेआम पिटाई से खुद को अपमानित महसूस कर रहे संजीव राव घर आने के बाद से मानसिक तौर पर काफी तनाव में थे। इसी तनाव में आकर उन्होंने घर में रखी कीटनाशक दवा खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। आनन-फानन में घर के सदस्यों ने संजीव राव को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद अभी उनकी हालत खतरे से बाहर बतलाई जा रही है।इस मामले में पुलिस का कहना है कि पहले गांव के लोग बुजुर्ग शख्स संजीव राव के बेटे को खोज रहे थे, लेकिन गांव में बेटे के नहीं मिलने पर आक्रोशित लोगों ने उसके पिता को पकड़ लिया। भीड़ ने आरोपी के पिता को पेड़ से बांध दिया और फिर उनकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी बुजुर्ग शख्स के बेटे की तलाश शुरू कर दी है और एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

#BREAKING Shocking Mob justice in Andhra Pradesh: Elderly man tied to tree, thrashed, punished for son’s misbehaviour, son accused of assaulting woman @Paul_Oommen shares more details pic.twitter.com/HI4RgptxTg

— TIMES NOW (@TimesNow) April 6, 2018