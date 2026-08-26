ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता के नियम के बीच राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मुंबई के कांदिवली इलाके में बोर्ड लगा दिए हैं। चारकोप विधानसभा क्षेत्र में मनसे के नेता दिनेश सालवी ने राज्य सरकार के नियम का समर्थन करते हुए कहा कि जिन ऑटो-रिक्शा चालकों को मराठी सीखने या बोलने में परेशानी है, वे महाराष्ट्र छोड़ सकते हैं।

मनसे नेता की यह टिप्पणी कांदिवली में चार ऑटो-रिक्शा चालकों द्वारा एक मराठी भाषी चालक के साथ मारपीट की घटना के बाद आई है। इस घटना के बाद मराठी भाषी लोगों और उत्तर भारत के ऑटो-टैक्सी चालकों के बीच तनाव पैदा हो गया।

दिनेश सालवी ने कहा कि पार्टी ने कांदिवली में कई जगह बोर्ड लगाए हैं। सालवी ने कहा, “अगर ऑटो-रिक्शा चालकों को मराठी सीखने या बोलने में परेशानी है, तो वे महाराष्ट्र छोड़कर अपने-अपने राज्यों में वापस जा सकते हैं।” सालवी ने चेतावनी दी कि अगर मुंबई के लोगों को मजबूर किया गया तो मनसे चुप नहीं बैठेगी।

कांदिवली में क्या हुआ था?

सोमवार को बड़ी संख्या में ऑटो-रिक्शा चालक मराठी को लेकर महाराष्ट्र सरकार के नियम के विरोध में एमजी रोड पर इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारी दूसरे ऑटो चालकों से भी कह रहे थे कि वे अपने वाहन न चलाएं।

महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया अभियान

महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने 20 अगस्त से पूरे राज्य में अभियान शुरू किया है, जिसके तहत गैर-मराठी टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों के मराठी भाषा के कामचलाऊ ज्ञान की जांच की जा रही है।

कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ की ओर से चलाए गए 105 दिवसीय ‘हिंदूहृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियान’ में 1,65,601 गैर-मराठी भाषी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालक मराठी सीखने के लिए आगे आए।

पिछले सप्ताह परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चलाने के लिए व्यावहारिक मराठी भाषा का ज्ञान महाराष्ट्र में 1989 से जरूरी है लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था।

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महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य किए जाने को लेकर मचे घमासान के बीच कैब ड्राइवरों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।