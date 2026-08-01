महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में दान की चोरी की बात कही जा रही है। यह दावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को किया है। उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भेजे गए एक पत्र का हवाला भी दिया।

पार्टी की स्टूडेंट विंग ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना’ की 20वीं सालगिरह पर बोलते हुए MNS प्रमुख ने कहा, “एकनाथ शिंदे को लिखे एक पत्र में दावा किया गया है कि हर साल मंदिर से 18 करोड़ रुपये की चोरी हो रही है।”

मंदिरों में भी चोरी हो रही- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से एकनाथ शिंदे को लिखा गया वह पत्र पढ़कर सुनाया जिसमें दान में चोरी का आरोप लगाया गया था। उन्होंने पूछा, “क्या यही हमारा धर्म है और क्या यही हमारे मंदिर हैं?”

एमएनएस प्रमुख ने कहा, “जब देश का निराश युवा मंदिर जाता है, तो उसे पता चलता है कि मंदिरों में भी चोरी हो रही है। राम मंदिर में चोरी का शुरुआती अनुमान 1,400 करोड़ रुपये है और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इस पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अकेले पूजा करने गए थे, उनको इस पर बात नहीं करनी चाहिए? देश के युवाओं को सांप्रदायिक न बनाएं। उन्हें नौकरियां दें। ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने से समस्या हल नहीं होगी।”

जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे- पीएम मोदी के वीडियो पर राज ठाकरे

राज ठाकरे ने पीएम मोदी से कहा कि वे ऑनलाइन ट्रोल करने वालों को सलाह दें कि वे भाजपा के खिलाफ बोलने वालों को गाली न दें। उन्होंने कहा, “जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे। उन्हें या उनकी माँ को गाली देना गलत है। लेकिन पीएम को यह पता होना चाहिए कि दूसरों की भी मां होती हैं। अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि वे उनका भी सम्मान करें।” साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गाली-गलौज और ट्रोलिंग तब शुरू हुई जब 2014 में भाजपा सरकार में आई।

उन्होंने कहा, “युवा गलत रास्ते पर नहीं हैं। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर दिया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने उन युवा प्रदर्शनकारियों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें गाली दी थी। लेकिन उन बच्चों के माता-पिता से कौन माफी माँगेगा जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड कर ली? युवाओं की राय जानना जरूरी है।”

हरकतों के लिए कौन माफी मांगेगा

आगे एमएनएस प्रमुख कहा, “आपके लोगों की हरकतों के लिए कौन माफी माँगेगा? जंतर-मंतर पर बैठे छात्रों की पिटाई का आदेश देने वाले लोग कब माफी माँगेंगे? यह सोचने का समय है कि ये छात्र और युवा सड़कों पर क्यों उतरे?”

उन्होंने अव्यवस्था की ओर इशारा किया जिसमें बिना योजना के विकास, चुनिंदा कंपनियों को प्रोजेक्ट देना, पर्यावरण को नुकसान और राजनीतिक दलों का टूटना शामिल है और कहा कि यही वजह है कि युवा पीढ़ी का गुस्सा और निराशा सड़कों पर उतर रही है। उन्होंने कहा, “भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा। यह किसी को सत्ता से हटाने की बात नहीं है, बल्कि इस देश के भविष्य की बात है।”

राज ठाकरे ने दावा किया कि 2014 में तीन लाख छात्रों की तुलना में अब नौ लाख से अधिक छात्र विदेश में पढ़ाई करने का विकल्प चुन रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमारे आस-पास के माहौल का बिगड़ना इसकी मुख्य वजहों में से एक है। नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं निश्चित रूप से इसकी वजह हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि हम अपनी युवा पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। वे स्मार्ट सिटीज कहाँ हैं? वे सुविधाएं कहां हैं जो मिलनी चाहिए थीं?” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में शिक्षा पर होने वाला खर्च कम हुआ है।

ग्रामीण छात्रों के विचारों को भी समझना चाहिए- राज ठाकरे

एमएनएस प्रमुख ने कहा कि उन्होंने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से ही की थी। उन्होंने कहा, “सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ही Gen Z नहीं हैं, बल्कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी ‘जेन जी’ हैं और हमें उनके विचारों को भी समझने चाहिए।”

राज ठाकरे ने राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर भी तंज कसा, जिन्होंने हाल ही में दावा किया था कि दिल्ली पुलिस उन पत्थरों से उंगलियों के निशान इकट्ठा करेगी जो उन पर फेंके गए थे। उन्होंने कहा, “अब, अगर ऐसा व्यक्ति हमारा उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री होगा, तो जेन जी का नाराज होना तय है।”

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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएमएस) प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर अहंकारी होने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से सवाल पूछा कि वे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के विवादित बयानों पर खामोश क्यों हैं? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें