आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। इस बीच, शिवसेना प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं। गठबंधन सहयोगियों के बीच ठाणे, नासिक, संभाजीनगर और परभनी सहित प्रमुख सीटों को लेकर बातचीत ठप पड़ी हुई थी। नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने वाली है।

शिवसेना ने सात सीटों की मांग की है जबकि भाजपा 11 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है जिनमें से तीन सीटें शिवसेना के लिए और दो से तीन सीटें सुनित्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए होंगी। भाजपा, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और एनसीपी के बीच पिछले पांच दिनों से बातचीत चल रही है लेकिन सहयोगी दलों ने अभी तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है।

MLC चुनाव: सीट बंटवारे को लेकर जारी बीजेपी-शिवसेना में गतिरोध

शिवसेना सूत्रों ने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध के बीच शिंदे ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से समय मांगा था। हालांकि, पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना के एक मंत्री ने कहा कि शिंदे किसी अन्य काम के लिए अचानक दिल्ली गए थे। दिल्ली यात्रा के बाद एकनाथ शिंदे बेंगलुरु गए जहां उन्होंने रविवार शाम को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक कार्यक्रम में भाग लिया।

शिवसेना ने बाद में सात सीटों की मांग करते हुए कहा कि मुंबई , ठाणे, रायगढ़, संभाजीनगर, रत्नागिरी, नासिक और यवतमाल में उसे मजबूत समर्थन प्राप्त है। गठबंधन के भीतर मतभेद के संकेतों को बढ़ाते हुए शिवसेना सांसद ने ठाणे जिला परिषद चुनावों पर कहा, “गठबंधन हो या न हो, शिवसेना कार्यकर्ता जिला परिषद में भगवा झंडा फहराने के लिए तैयार हैं।”

शिवसेना ने की सात सीटों की मांग

शिवसेना मंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी ने विधानसभा चुनावों में सात सीटों की मांग की है और जोर देकर कहा है कि जलगांव सीट शिवसेना को मिलनी चाहिए। हालांकि, भाजपा भी इस सीट पर अपना दावा जता रही है। मौजूदा तनाव के बावजूद, भाजपा नेता और मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि इस मुद्दे का जल्द ही समाधान हो जाएगा।

एमएलसी निर्वाचन क्षेत्रों की 16 सीटों और नागपुर की एक उपचुनाव सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना 22 जून 2026 को होगी। कई दौर की बैठकों के बाद सहयोगी दलों ने अधिकांश सीटों पर सहमति बना ली है लेकिन मुख्य विवाद ठाणे स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ नासिक, संभाजीनगर और परभनी सीटों को लेकर है।

ठाणे सीट पर बढ़ा विवाद

बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने ठाणे सीट पर अपना दावा जताया है। भाजपा विधायक ने कहा कि यह सीट भाजपा को मिलनी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में भाजपा की संख्या अधिक है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पास इस क्षेत्र में 444 पार्षद हैं जबकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और जिजाऊ संगठन के मिलाकर 346 पार्षद हैं। हालांकि, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ठाणे को अपना पारंपरिक गढ़ मानती है और इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है।

शनिवार को महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता ने वार्ता के तहत शिंदे से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद, एनसीपी नेता ने उपमुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि सहयोगी दलों ने लगभग सभी अन्य सीटों पर समझौता कर लिया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना रायगढ़ में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे बातचीत और भी जटिल हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, शिंदे और सुनेत्रा पवार के बीच होने वाली बैठक में शेष विवाद पर अंतिम फैसला लिए जाने की उम्मीद है।

मुंबई में इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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