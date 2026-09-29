Bihar MLC Election: जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत कुमार सिंह ने सोमवार को आगामी बिहार विधान परिषद चुनावों में अपनी पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार को हराने का संकल्प लिया और कहा कि वे जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज कुमार सिंह का समर्थन करेंगे और उनके लिए प्रचार करेंगे।

मोकामा के विधायक ने अपने पटना स्थित आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अपने फैसले की घोषणा की। यहां पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने नीरज कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘आज तक हम हारे नहीं हैं। अनुज सिंह चुनाव भी जीत जाएंगे। मेरे लिए जनता ही भगवान है। हमको वोट देगी। अनुज सिंह के नॉमिनेशन में पूरा पटना भर जाएगा। गर्दा तैयारी किए हैं।’

नीरज कुमार के साथ मेरी लड़ाई निजी है- अनंत सिंह

अनंत सिंह ने आरोप लगाया, “बेशक, नीरज कुमार के साथ मेरी लड़ाई निजी है। उन्होंने एक बार मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था। वह आरसीपी सिंह खेमे में भी थे, जिसने मेरे मोकामा वाले घर में हथियार और विस्फोटक छिपाकर मेरे खिलाफ साजिश रची थी।” सिंह ने 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मतभेदों के कारण जेडीयू से अपने संबंध तोड़ लिए थे और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी सीट बरकरार रखी थी।

अनंत सिंह ने कहा कि वह अनुज सिंह के नामांकन के बाद उनके समर्थन में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सभी इलाकों में जाएंगे। सिंह ने यह भी कहा, “मैंने एक पंडित से सलाह ली है, जिन्होंने कहा है कि नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए 1 अक्टूबर शुभ दिन होगा। मैं उस मौके पर अनुज सिंह के साथ रहूंगा। मैं पटना स्नातक सीट के सभी 26 विधानसभा क्षेत्रों में उनके लिए प्रचार भी करूंगा।”

जेडीयू ने दी प्रतिक्रिया

जेडीयू की ओर से अपने ही एक विधायक के बगावती तेवर पर प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा, “पार्टी ने अपना फैसला पहले ही ले लिया है। हमारे पास एक मजबूत गठबंधन और पार्टी में एक मजबूत संगठन है। हमारे कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्देशों का अनुशासनपूर्वक पालन करते हैं। इसी के अनुरूप, विधानसभा चुनावों के संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा। कौन क्या कहता है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा लक्ष्य और कर्तव्य जेडीयू और एनडीए द्वारा मैदान में उतारे गए सभी आठ उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करना है।”

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बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जन सुराज ने पांच प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने दरभंगा शिक्षक, दरभंगा स्नातक, सारण शिक्षक, पटना शिक्षक और कोसी स्नातक सीट के लिए प्रत्याशी तय किए हैं। रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में प्रशांत किशोर ने इसकी जानकारी दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…