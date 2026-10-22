उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 23 और 27 अक्टूबर को शराब की दुकाने बंद रहेंगी। यह आदेश विधान परिषद चुनाव के तहत जारी किया गया है। मतदान और मतगणना को देखते हुए दो दिन लखनऊ में दो दिन ड्राई डे रहेगा। जिला प्रशासन ने इन दोनों दिनों को ‘शुष्क दिवस’ घोषित करते हुए शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

यह आदेश सेना और अर्धसैनिक बलों की कैंटीनों, अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों तथा अन्य संबंधित लाइसेंसधारकों पर भी लागू होगा। जिलाधिकारी विशाख जी. द्वारा 19 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार विधान परिषद निर्वाचन के लिए 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना निर्धारित है, लिहाजा निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से शराब की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ग) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसके तहत देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की दुकानों, ताड़ी की दुकानों, बार, बीयर की दुकानों, विदेशी शराब की फुटकर और थोक दुकानों सहित शराब बिक्री से जुड़े सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

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इसके अलावा एफएल-2 और एफएल-2बी लाइसेंस वाली थोक दुकानों, सीएल-2 और बीडब्ल्यूएफएल-2 श्रेणी के प्रतिष्ठानों, विदेशी शराब के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों और अन्य सभी प्रकार के शराब बिक्री केंद्रों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही सेना और अर्धसैनिक बलों की कैंटीनों, मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों और अन्य संबंधित लाइसेंसधारकों को भी आदेश का पालन करना होगा।

जिलाधिकारी ने सभी आबकारी अनुज्ञापियों को निर्देश दिया है कि वे मतदान दिवस 23 अक्टूबर और मतगणना दिवस 27 अक्टूबर को अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखें। उन्होंने कहा कि इस अवधि में दुकानें बंद रखने के लिए लाइसेंसधारकों को कोई प्रतिफल या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों और प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र MLC चुनावः भाजपा और महायुति के लिए परीक्षा की घड़ी, महा विकास आघाड़ी में भी बगावत