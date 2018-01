भारत में मैच में पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाने का इस एमएलए ने किया बचाव

भारत में हुए क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी राष्ट्रगान बजाने का एक विधायक ने बचाव किया है। जम्मू और कश्मीर के विधायक इंजीनियर राशिद ने कहा है कि देश में होने वाले क्रिकेट मैच में अगर पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजता है तो उसमें गलत क्या है? यह अपराध और पाप नहीं है। एमएलए की यह प्रतिक्रिया तब आई है, जब जम्मू-कश्मीर में हुए एक क्रिकेट मैच का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की जर्सी में नजर आ रहे थे। मैच से पहले वहां पर पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी बजाया गया था। यही कारण है कि वहां के चार खिलाड़ियों को पुलिस ने बाद में हिरासत में ले लिया था। पुलिस फिलहाल मैच के आयोजकों को तलाश रही है, जिन्होंने इस मैच के वीडियो को बनाया। साल 2016 में भी कुछ इसी तरह का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रगान पर खिलाड़ी सलामी देते दिख रहे थे। उस वीडियो को लेकर भी खासा विवाद खड़ा हुआ था।

राशिद का कहना है, “यह अपराध और पाप कैसे हुआ? मुफ्ती साहिबा लोगों को यह बताने के लिए कि वह पाकिस्तान के बेहद करीब हैं, हरी ड्रेस और हरे रंग का स्कार्फ पहनती थीं। मुफ्ती साहब ने पाकिस्तान के शुक्रगुजार रहे हैं। उमर अबदुल्ला साहब भी पाकिस्तान गए हैं। नीति बनाने वालों के लिए।” यही नहीं, वह आगे बोले, “क्यों 16 साल का बच्चा सुसाइडर बन रहा है? और स्कॉलर क्यों हथियार उठाने को मजबूर हैं? इसका साफ मतलब है कि लोगों का व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है।”

Jammu and Kashmir MLA Engineer Rashid defended the stance of cricket teams standing up for Pak National Anthem, saying that there was nothing wrong in it, after 2 cricket teams wore Pak jerseys and stood up for the Pak national anthem before a match pic.twitter.com/sUs5Cb2KNd

— TIMES NOW (@TimesNow) January 10, 2018