नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U) से निकाले गए नेता और मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी की शादी बेहद भव्य होने वाली है। इस शादी में कई खास चीजें होंगी जैसे कि एक घुड़दौड़, कई बीघे में पंडाल और 2 लाख मेहमानों की लिस्ट और 150 से अधिक व्यंजन आदि शामिल हैं।

अनंत सिंह ने ऐलान किया है कि घुड़दौड़ में प्रथम स्थान पाने वाले को इनाम के तौर पर महिंद्रा थार मिलेगी। वहीं, मोकामा विधायक ने दूल्हे के लिए एक शानदार सफेद लैंड रोवर डिफेंडर भी मंगवाई है, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

कब है अनंत सिंह की बेटी की शादी?

मोकामा विधायक की छोटी बेटी शिवांगी 25 नवंबर को अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में बिहटा के ऋषिकेश कुमार (उर्फ अंकित) के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है। ऋषिकेश कुमार के पिता सीआरपीएम कमांडेंट रणविजय सिंह के बेटे हैं। उन्होंने अटलांटा की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और वे एक दशक से अधिक समय तक अमेरिका में रहे हैं।

इस शादी के लिए बिहटा के कृष्णानगर इलाके में स्थित सीआरपीएफ कमांटेंड के घर को पूरी तरह से सजाया गया है।

अनंत सिंह को जेडीयू ने पार्टी से निकाला

जेडीयू ने हालिया एमएलसी चुनाव के बाद अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी ने वजह बताते हुए कहा था कि अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बाहर निकाला गया है।

इसके अलावा जेडी(यू) ने अनंत सिंह को बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की भी मांग की है। यह निष्कासन अनंत सिंह और जेडी(यू) के बीच चल रहे तनाव के बीच हुआ है।

यह तनाव तब चरम पर पहुँच गया, जब हाल ही में हुए एमएलसी चुनावों में अनंत सिंह ने पार्टी के आदेशों को दरकिनार करते हुए, जेडी(यू) के प्रवक्ता और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार के खिलाफ ‘जन सुराज पार्टी’ के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया। हालांकि इस चुनाव में नीरज कुमार की जीत हुई और अनुज सिंह को हार का सामना करना पड़ा।

जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

इन कानूनी मुश्किलों और राजनीतिक झटकों के बाद भी अनंत के पैतृक गांव में आयोजित शादी समारोह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह की जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन उनकी बेटी की शादी को देखते हुए उनकी जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी।

मीडिया से बात करते हुए, सिंह JD(U) से निकाले जाने, अपना विधायक का दर्जा खोने की संभावना या हाल ही में हुए MLC चुनावों के नतीजों को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखे। इसके बजाय, उन्होंने अपनी चिर-परिचित बात दोहराई,”जनता मालिक है।”

अपनी कानूनी स्थिति पर भी अनंत सिंह ने कहा, “मेरी जमानत बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी गई है। यह कानूनी प्रक्रिया है।”

लालू समेत कई बड़े हस्तियों को न्योता

पिछले कुछ समय से अनंत सिंह बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपनी फोनबुक में मौजूद सभी लोगों को न्योता भेजा है, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों इनमें जेडी(यू) प्रमुख नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद भी शामिल हैं। हालांकि, खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है।

अनंत सिंह को घोड़ों का शौकीन माना जाता है, ऐसे में उन्होंने मनोरंजन के लिए शादी के दिन एक घुड़दौड़ का आयोजन का इंतजाम किया हैं। इसकी जानकारी पिछले हफ्ते उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। साथ ही बताया गया था कि इस घुड़दौड़ में प्रथम आने वाले को इनाम के तौर पर महिंद्रा थार और दूसरे को एक मोटरसाइकिल और तीसरे को एक स्कूटी दी जाएगी।

वहीं, सूत्रों ने बताया कि इस समारोह में भोजपुरी और बॉलीवुड के कई बड़ी-बड़ी हस्तियां शामिल होंगी और अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। इनमें उदित नारायण, सोनू सूद, मैथिली ठाकुर, रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों के नाम शामिल हैं।

नदवां गांव में उनके समर्थक 10 बीघा जमीन पर मार्डन पंडाल लगा रहे हैं। मुख्य मंच और विवाह मंडप को सजाने के लिए चीन और भारत के प्रमुख शहरों, जैसे बेंगलुरु से ताजे फूल मंगाए गए हैं।

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बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना की स्नातक सीट से जदयू के उम्मीदवार नीरज सिंह ने जीत हासिल की है। अब केवल उनकी जीत का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। नीरज कुमार ने अपनी जीत के लिए पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार और निशांत कुमार का शुक्रिया अदा किया और अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें