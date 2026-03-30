दिल्ली के गांव-देहात में कई ऐतिहासिक हवेलियां हैं, जो दिल्ली बसने से लेकर उसके गौरवमयी इतिहास की साक्षी रही हैं। लेकिन सरकारों ने इन हवेलियों के जीर्णोद्धार के बारे में कभी नहीं सोचा। यही वजह है कि संरक्षण के अभाव में ऐसी हवेलियां आज अपने अंतिम दिन गिन रही हैं। इन्हीं में से एक है नजफगढ़ के मित्राऊं गांव की हवेली, जिसे दिल्ली की ‘पहली कचहरी’ भी कहा जाता है।

जानकारी के अनुसार, मित्राऊं गांव में इस हवेली का निर्माण वर्ष 1842 में लक्ष्मण सिंह गहलोत ने करवाया था। दरअसल 17वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के भरतपुर से आकर गहलोत वंश के लोग मित्राऊं में बस गए थे। इनके राजा गहलोत वंश के दयाराम सिंह गहलोत थे। जिस समय गहलोत मित्राऊं में बसे उस समय मुगल शासक मुहम्मदशाह रंगीला का राज हुआ करता था।

इतिहासकारों के अनुसार, बादशाह रंगीला हर समय राग-रंग व भोग-विलास में डूबे रहते थे और जबकि अंग्रेज अपना दबदबा बढ़ा रहे थे। अंग्रेजों ने दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद राजा दयाराम सिंह गहलोत को दिल्ली के तीन सौ गांवों से कर वसूलने का ठेका दे दिया था। इन्हीं राजा दयाराम सिंह गहलोत के छोटे बेटे लक्ष्मण सिंह गहलोत ने हवेली का निर्माण करवाया था। जिसे अंग्रेजों ने बाद में दिल्ली की पहली कचहरी के रूप में परिवर्तित कर दिया और सुनवाई की जिम्मेदारी भी लक्ष्मण सिंह गहलोत को दे दी।

हवेली का दरवाजा गजनी से युद्ध में जीतकर लगवाया

नजफगढ़ उतार संघ के अध्यक्ष अनिल डागर ने बताया कि लक्ष्मण सिंह ने गजनी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ 250 घोड़े व 250 सिपाहियों के साथ दिया। इस लड़ाई को कर्नल चेम्सफोर्ड लीड कर रहा था। जीत के बाद लक्ष्मण सिंह अपने साथ गजनी के किले का दरवाजा ले आए थे और उसे हवेली के मुख्य द्वार पर लगवाया था, जो कि देख-रेख के अभाव में जर्जर हो चुका है लेकिन अभी भी यहां मौजूद है। हवेली की नक्काशी बेहद खूबसूरत है लेकिन अधिकतर हिस्सा जर्जर हो चुका है।

इसी कचहरी से दिल्ली के अलावा भरतपुर रियासत के अंतर्गत आने वाले गांवों के मामलों का निपटारा किया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह दो मंजिला हवेली अब खंडहर में तब्दील हो गई है। हवेली के वारिस यशपाल ने बताया कि उनके खानदान के लोगों ने मिलकर हाल ही में हवेली की सफाई तो करवाई है लेकिन संरक्षण का काम नहीं करवा सकते।

उनका कहना है कि इसे लेकर दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग को भी काफी पहले लिखा गया था, ताकि समय रहते इसकी देखभाल हो जाए और दिल्ली की पहली कचहरी कागज के पन्नों में मात्र दर्ज होकर ना रहे। इस ऐतिहासिक धरोहर को वर्ष 1911-12 के गजट में पेज नंबर 566-67 में भारत की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल किए जाने का लेखा-जोखा मिलता है। बावजूद इस कचहरी और हवेली पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके पास ही राजा दयाराम की छतरी व समाधि स्थल भी बने हुए हैं।

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