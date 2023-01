Shraddha murder case: श्रद्धा हत्याकांड मामले में हड्डी और बालों के सैंपल से हुआ DNA का मिलान, दिल्ली पुलिस को मिली रिपोर्ट

DNA Report Match of Hair and Bone in Shraddha Murder Case: दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड में मिले बालों और हड्डियों के डीएनए की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिली।

Delhi Police: दिल्ली पुलिस को मिली श्रद्धा के बालों और हड्डी की डीएनए रिपोर्ट (Photo- Indian Express/File)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram