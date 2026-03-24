मुंबई में पिछले कुछ महीनो के दौरान एक डिजिटल टूल के दम पर पुलिस अपराधियों से लेकर गायब बच्चों तक को ढूंढने में कामयाब रही है। पुर्तगाल की एक टूरिस्ट का पीछा करने और परेशान करने के मामले में दो लोग पिछले महीने गिरफ्तार हुए। गोरेगांव से गायब होने वाले 14 साल के एक बच्चा कुछ सप्ताह पहले राजस्थान में मिला। जनवरी में मुंबई के एक प्रोफेसर को चाकू मारने वाले शख्स को दो दिन में पकड़ लिया गया। इसके अलावा एक साल पहले अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स को भी कुछ दिनों बाद पकड़ लिया गया।

इन सभी मामलों में पुलिस की सफल जांच के पीछे एक अहम टूल रहा: फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (Facial Recognition System- FRS)। जी हां, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की मुंबई डिविज़न में करीब 3,675 CCTV कैमरों मे से 463 इस FRS सिस्टम से लिंक हैं। उत्तर में चर्चगेट से सूरत तक और पूर्व में जलगांव तक कुल 114 स्टेशनों को कवर किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, देश के रेल नेटवर्क में FRS से लिंक CCTV कैमरे इंस्टॉल करने वाला पश्चिम रेलवे पहला डिवीज़न है। पश्चिम रेलवे के एक अधिकारियों ने कहा, ”पिछले साल से इन्हें अन्य डिवीजनों में भी लगाया जा रहा है। धीरे-धीरे पूरा नेटवर्क कवर कर लिया जाएगा। हमें देशभर के पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों से सहायता के लिए अनुरोध मिलते हैं।” ”

सूत्रों ने बताया कि मुंबई पुलिस यूनिट द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले 5000 से ज्यादा कैमरे भी अपने नेटवर्क पर FRS से लिंक हैं।

पुर्तगाल की टूरिस्ट का मामला

पुर्तगाल की एक टूरिस्ट के मामले में की बात करें तो इस टूरिस्ट ने 23 फरवरी को महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास धोबी घाट पर दो लोगों द्वारा फोटो के लिए परेशान किए जाने का वीडियो अपलोड किया था। लेकिन पुलिस को शुरुआत में अपने कैमरा नेटवर्क खंगालने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद जांचकर्ताओं ने वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) से संपर्क किया जिसने FRS पर तुरंत एक ‘हिट’ जेनरेट कर दी।

इसके बाद 13 फरवरी को सिस्टम में ने CCTV फुटेज से आरोपी को मरीन लाइन्स स्टेशन से ढूंढ निकाला। इसके बाद पुलिस ने इन दो शख्स को पकड़ने के लिए स्टेशन के बाहर अपने कैमरा नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उनमें से एक आरोपी तब तक बिहार भाग गया था।

FRS आंखों के बीच की दूरी, माथा, नाक, कान और गाल की हड्डियों जैसी चेहरे के फीचर्स के आधार पर व्यक्ति की पहचान करता है और इन्हें डेटा में बदलकर एक यूनिक न्यूमेरिकल ‘फेसप्रिंट’ तैयार करता है।

FRS से लैस CCTV कैमरे मुंबई सेंट्रल या RPF पुलिस स्टेशनों पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं। अगर वॉचलिस्ट में शामिल कोई व्यक्ति इन कैमरों के सामने आता है तो सॉफ्टवेयर तुरंत अलर्ट जारी करता है जिससे आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। घटनाओं के बाद आरोपियों की तस्वीरें अपलोड करने के अलावा संदिग्धों की तस्वीरें भी इस सिस्टम में अपलोड जाती हैं।

सिर्फ 2024 में ही NIA और CBI जैसी एजेंसियों द्वारा ट्रैक किए जा रहे 10,000 से ज्यादा लोगों की तस्वीरें इस सिस्टम में अपलोड की गईं।

अधिकारी ने बताया, ”ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति पहले कहीं नजर न आया हो लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर आता है, सिस्टम पर तुरंत ‘हिट’ मिल जाती है।” इस सिस्टम की एक और खासियत यह है कि यह किसी व्यक्ति की गतिविधियों के पैटर्न को भी मैप कर सकता है जिससे जांचकर्ताओं को संदिग्धों को ट्रैक करने में मदद मिलती है।

प्रोफेसर के मामले में क्या हुआ?

24 जनवरी को मलाड रेलवे स्टेशन पर एनएम कॉलेज के एक प्रोफेसर को चाकू घोंपने की घटना में RPF को आरोपी ओमकार शिंदे की फुटेज मिली और FRS में इसे अपलोड कर दिया।

सिस्टम ने एक पैटर्न दिखाया। शिंदे हर सुबह एक तय समय पर मलाड से ट्रेन पकड़ता था और शाम को मरीन लाइंस के जरिए लौटता था। इससे पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में मदद मिली। एक अधिकारी ने कहा, ”कई बार हमें पता होता है कि व्यक्ति स्टेशन पर था लेकिन वह वहां से कहां गया, यह नहीं पता होता। पैटर्न के जरिए हम उसे पकड़ पाते हैं।”

लापता बच्चों को खोजने में बेहद कारगर टूल

यह टूल लापता बच्चों को खोजने में भी बेहद अहम साबित हुआ है। खासकर भीड़भाड़ वाले स्टेशनों जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल (CSMT) और चर्चगेट पर। अधिकारी ने बताया, ”देशभर से लापता बच्चों की तलाश में लगी एजेंसियां हमारे पास तस्वीरें लेकर आती हैं। ज्यादातर मामलों में हमें मैच मिल जाता है और हम यह जानकारी दे पाते हैं कि उन्हें आखिरी बार कहां देखा गया था।”

यहां तक कि जब फुटेज साफ नहीं होता, तब भी सिस्टम अलग-अलग विश्वास स्तर (confidence levels) के साथ संभावित मैच दिखा सकता है। अधिकारी ने कहा, ”जहां साफ फुटेज में FRS सटीक मैच देता है। वहीं धुंधले फुटेज के मामलों में यह 10 संभावित मैच दे सकता है जिनमें हर एक का प्रतिशत अलग-अलग होता है।”

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने कई मामले सुलझाए जो इस सिस्टम के प्रभाव को साफ तौर पर दिखाते हैं:

2024: यात्रियों के सामान चोरी के 54 मामले, 3 लूट की घटनाएं

2025: सामान चोरी के 59 मामले, 5 बैग स्नैचिंग के मामले

2026 (फरवरी तक): 15 सामान चोरी के मामले

एक अधिकारी ने बताया, ”इन आंकड़ों में वे 10-15 दैनिक अनुरोध शामिल नहीं हैं जो RPF को देशभर की अलग-अलग पुलिस यूनिट से मिलते हैं।”

पश्चिम रेलवे की ओर से विनीत अभिषेक ने कहा, ”हमारे यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हम लगातार सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।”

एक RPF अधिकारी ने बताया कि यह सिस्टम 2022 में वेस्टर्न डिवीजन में CCTV कैमरों के साथ लगाया गया था। अधिकारी ने कहा, ”उसी समय वेंडर को FRS इंस्टॉल करने के लिए कहा गया था। समय के साथ यह सिस्टम काफी काम का साबित हुआ है। हमारे अलावा कई पुलिस यूनिट्स भी रोजाना इस नेटवर्क की मदद मांगती हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में भी ऐसा हुआ।”

एक अन्य अधिकारी के अनुसार, सेंट्रल रेलवे के मुंबई सेक्शन में भी FRS इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और कर्मचारियों को इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है।