बिहार के जमुई की नाबालिग पीड़िता की फोटो को लेकर राज्य की सियासत गरम है। राजद चीफ लालू प्रसाद यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पटना के सचिवालय थाने पहुंचीं। मीसा भारती ने आरोप लगाया कि पिछले कई घंटे से पुलिस कर्मियों ने मेरा आवेदन नहीं लिया है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि जब तक पुलिस सीएम सम्राट चौधरी एफआईआर दर्ज नहीं करती, तब तक मीसा भारती यहां से हिलने वाली नहीं है।
राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि वह निर्वाचित सांसद हैं। इसके बावजूद उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि एक जनप्रतिनिधि की शिकायत थाने में नहीं सुनी जा रही है तो बिहार में आम लोगों की स्थिति क्या होगी। उन्होंने कहा कि वह किसी राजनीतिक विवाद को लेकर थाने नहीं आई हैं, बल्कि जमुई मामले में नाबालिग पीड़िता की पहचान से जुड़े आरोपों पर कार्रवाई की मांग करने पहुंची हैं।
POCSO के तहत सीएम सम्राट पर दर्ज हो FIR
लालू की बेटी मीसा भारती ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से पीड़िता और उसके परिवार के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा किए जाने से नाबालिग की पहचान उजागर होने का मामला बनता है। तस्वीर बाद में हटा दी गई थी। राजद नेताओं ने इसे पॉक्सो के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।
राजद सांसद भारती ने कहा कि पुलिस ने जमुई मामले में सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ऐसे में मुख्यमंत्री के मामले में भी कानून के तहत एक्शन होना चाहिए।
भारती ने कहा कि हम लगातार कह रहे हैं कि ‘X’ हैंडल पर पीड़िता या उसके परिवार की तस्वीर पोस्ट करना POCSO Act का स्पष्ट उल्लंघन है। जिस तरह जमुई में 250 से 300 लोगों के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला दर्ज किया गया है, उसी तरह इनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर FIR दर्ज नहीं की जाती है, तो उन 250-300 लोगों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जानी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं- क्या आपके अकाउंट से कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा पोस्ट कर देगा, जिसे पोस्ट करने से पहले आपको दिखाया तक न गया हो?
‘सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग भी है’
सम्राट चौधरी पर हमलावर होते हुए मीसा भारती ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सामने आ रही घटनाओं पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने जमुई समेत पिछले कुछ दिनों में सामने आए मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने पर ध्यान देना चाहिए।
क्या है जमुई का मामला?
जमुई में कोचिंग से लौट रहे किशोर और किशोरी को कथित तौर पर कुछ लोगों ने रोककर उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की थी। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को लेकर भी पुलिस ने कार्रवाई की।
सीएम सम्राट चौधरी ने पीड़िता और उसके स्वजन से मुलाकात कर एक माह के भीतर स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिया था। इसके बाद उनके सोशल मीडिया हैंडल से परिवार के साथ एक तस्वीर साझा हुई, जिसे बाद में हटा दिया गया।
राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि अगर उनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो इस मामले को आगे भी उठाया जाएगा। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को कानून और नागरिकों के अधिकारों से जोड़ते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस मामले को लेकर राजद की तरफ से सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है।
जमुई और समस्तीपुर के बाद बांका में शर्मसार करने वाली हरकत
बिहार के जमुई में युवती से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब राज्य। के बांका से भी एक युवती से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया है। पढ़ें पूरी खबर।