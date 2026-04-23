उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बुधवार रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने कई परिवारों की खुशियां पलभर में छीन लीं। रीवा-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ड्रमंडगंज घाटी की ढलान पर यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसकी वजह से वह सामने चल रहे वाहनों पर चढ़ गया और एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी।

हादसा इतना भयानक था कि चार वाहन आपस में टकरा गए। इनमें एक बोलेरो, दो ट्रक और एक कार शामिल थे। टक्कर के तुरंत बाद बोलेरो में आग लग गई और देखते ही देखते वह आग का गोला बन गई। बोलेरो में सवार लोगों को संभलने या बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 9 लोग बोलेरो में जिंदा जल गए। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिससे इस घटना की पीड़ा और भी बढ़ गई है।

कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। हर तरफ चीख-पुकार सुनाई दे रही थी। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई भी बोलेरो के करीब नहीं जा सका। कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई।

पुलिस के मुताबिक यह हादसा रात करीब 8:30 बजे हुआ। मध्य प्रदेश से चना लादकर आ रहा ट्रक जैसे ही घाटी की ढलान पर पहुंचा, उसके ब्रेक फेल हो गए और वह तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान उसने सामने चल रही बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो आगे चल रहे गिट्टी से भरे ट्रक से जा टकराई। इसके बाद पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने भी संतुलन खो दिया और एक कार से जा भिड़ा। कुछ ही पलों में पूरा इलाका मलबे, आग और चीख-पुकार से भर गया।

जानकारी के अनुसार बोलेरो में सवार सभी लोग प्रयागराज के मांडा क्षेत्र के हाटा गांव के रहने वाले थे और मैहर धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने में काफी समय लगा। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में मदद की, लेकिन बोलेरो में फंसे लोगों को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान करने और हादसे की जांच में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है।

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इसमें दोराय नहीं कि देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार बेहद जरूरी होता है। आम लोगों के लिए जीवनरेखा मानी जाने वाली सड़कों का निर्माण भी इसी श्रेणी में आता है। देश में पिछले कुछ वर्षों में नई सड़कें बनाने की गति निश्चित रूप से तेज हुई है, लेकिन इसके साथ ही हादसों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। विशेषकर उच्च तकनीक की मदद से तैयार किए जा रहे एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग चमकदार एवं सुविधाजनक जरूर दिखते हैं, मगर ये सुरक्षित सफर की कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक