इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद नाबालिग एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसके घर पर पत्थर फेंके। स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया था कि उसने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान नाबालिग के पिता के साथ मारपीट की थी।

नाबालिग ने इंस्टाग्राम पर शनिवार रात को कई वीडियो जारी किए हैं। नाबालिग एक्टिविस्ट ने दिल्ली व गाजियाबाद पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की है।

वीडियो में नाबालिग कार्यकर्ता ने दावा किया है कि उनके घर पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके हैं। कार्यकर्ता ने कहा कि अगर उनके परिवार के साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वतंत्र भारद्वाज और उसके समर्थकों की होगी।

NSUI अध्यक्ष पहुंचे घर

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने शनिवार को नाबालिग के घर जाकर उसके परिवार से मुलाकात की। जाखड़ ने उसके पिता पर हुए हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी को लेकर पुलिस से सवाल किया।

जाखड़ ने कहा, “स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद कहा था कि उसने उसके पिता पर हमला किया था… इससे यह संकेत मिलता है कि बीजेपी ऐसे गुंडों को बचाती है। अगर पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?”

मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था, जहां से उसे एक दिन की हिरासत में भेज दिया गया था।

मारपीट को लेकर पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर

पुलिस ने मारपीट के मामले में दर्ज एफआईआर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराएं भी जोड़ी हैं। इसके अलावा, पॉक्सो अधिनियम के तहत एक नई एफआईआर भी दर्ज की गई थी। यह एफआईआर नाबालिग कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज की गई।

नाबालिग कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि अपने पिता के साथ हुई मारपीट के खिलाफ आवाज उठाने के बाद उसे ऑनलाइन धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

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युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत में युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एक पॉडकास्ट के दौरान भारद्वाज ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक, भड़काऊ और नफरत फैलाने वाली बयानबाजी की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।