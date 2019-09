मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी को भी इंदौर की बदहाल यातायात व्यवस्था का सामना करना पड़ा और उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्हें खुद सड़क पर उतरकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह व्यवस्था संभालनी पड़ी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है । इस वीडियो में पटवारी अपने गृह नगर के चाणक्यपुरी चौराहे पर मंगलवार (10 सितंबर) शाम यातायात जाम खत्म कराने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं। वीडियो में वह यातायात जाम में फंसे वाहनों के चालकों को ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह निर्देश देते नजर आ रहे हैं।

मंत्री हुए अपने अंदाज से ट्रोलः इस बीच प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने पटवारी पर निशाना साधा है। मामले में चुटकी लेते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा, ‘जब खुद खेल एवं युवा कल्याण मंत्री को किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की भूमिका निभानी पड़े, तो स्पष्ट है कि सूबे की कांग्रेस सरकार यातायात व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है।’ बता दें कि पूरे देश में जहां नए मोटर नियमों को लेकर यातायात पुलिस द्वारा काफी सख्ती दिखाई जा रही, वहीं मंत्री द्वारा यह कदम कुछ लोगों को पसंद आ रहे है तो कुछ लोगों को व्यंग करने का मौका मिल रहा है।

#WATCH: Madhya Pradesh Sports Minister, Jitu Patwari, helped in managing traffic after he got stuck in a traffic jam in Indore, yesterday. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/HILkS4fFcl

— ANI (@ANI) September 10, 2019