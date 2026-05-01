पंजाब सरकार ने मजदूर दिवस के मौके पर न्यूनतम मजदूरी में इजाफा किया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में न्यूनतम मजदूरी में 15% इजाफा करने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि हर छह महीने में मजदूरी की सैलरी पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन इन्हें चार साल बाद मजदूरों की याद आई है।

Chandigarh: On International Labour Day, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says in State Assembly, "I announce a 15% increase in their minimum wages." pic.twitter.com/tbU4R6k2YT — ANI (@ANI) May 1, 2026

पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि इन्हें अचानक चार साल बाद मजदूरों की याद कैसे आ गई? उन्होंने कहा कि मजदूरों की सैलरी में चाहे इजाफा हो या न हो लेकिन इस पर हर छह महीने में चर्चा होनी चाहिए। पंजाब में मजदूरी कम है और लेबर डे पर कांग्रेस इसमें इजाफा करने की मांग करती है।

‘700 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए मजदूरी’

राजा वडिंग ने आगे कहा कि श्रमिकों की डिमांड है कि न्यूनतम मजदूरी 700 रुपये प्रति दिन होनी चाहिए। यह चर्चा विशेष रूप से मजदूर दिवस के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इसका मकसद एक ‘विश्वास प्रस्ताव’ लाना था, ताकि भविष्य में उनके खिलाफ कोई ‘अविश्वास प्रस्ताव’ न लाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP, राघव चड्ढा और संदीप पाठक के जरिए कई विधायकों के लगातार संपर्क में है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ चल रही हो।

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पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई ने राज्य में न्यूनतम वेतन पा रहे मजदूरों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। युद्ध से गैस सिलेंडरों की कमी भी हो गई है जो कई मजदूरों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।