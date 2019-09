उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित एक स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) में नमक-रोटी देने का मामला सुर्खियों में है। यह मामला उजागर करने वाले पत्रकार पर कानूनी कार्रवाई करने से बवाल मच गया है। अब पत्रकार पवन जायसवाल ने एक वीडियो जारी कर खुद बताया कि उसने किस तरह से इस कवरेज को अंजाम दिया है।

पत्रकार ने कहा, ‘मिर्जापुर के ब्लॉक जमालपुर में स्थित शिउर प्राथमिक विद्यालय को लेकर हमें कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहां छात्रों को मिड-डे मील में नमक रोटी और नमक चावल दिया जा रहा है। इसके बाद हम 22 अगस्त को फोन पर मिली जानकारी के अनुसार वहां गया। जाने से पहले मैंने एबीएसए ब्रजेश कुमार को मेरे वहां जाने की अग्रिम सूचना भी दी थी। जाने के बाद मैंने 12.07 मिनट पर एक वीडियो शूट किया जिसमें मैंने देखा कि बच्चे नमक-रोटी खा रहे हैं।’

This is Pawan Jaiswal , the #Mirzapur reporter who broke the roti + salt in mid day meal story. He has been booked by @mirzapurpolice for allegedly conspiring against the @UPGovt . In this video he reiterates he reported what he saw . @IndEditorsGuild please take cognizance ! pic.twitter.com/5mU47uufAo

— Alok Pandey (@alok_pandey) September 2, 2019