देश में कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं कहर ढा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और गर्म हवाओं की रफ्तार बढ़ सकती है। रविवार (28 अप्रैल) के लिए जारी हुए मौसम के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। देश के अन्य इलाकों में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाको में गर्मी के साथ लू चलने की भी आशंका है।

रविवार को ऐसा रहेगा दिल्ली का मौसमः विभाग के अनुसार रविवार (28 अप्रैल) को दिल्ली का तापमान शनिवार (27 अप्रैल) से कुछ कम रहने की संभावना है। दिल्ली में शनिवार (27 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस के रूप में देखा गया है।

फैनी ढा सकता है कहरः बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जारी है। पूर्वी विषुवतीय हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी से होते हुए आगे बढ़ा यह तूफान चेन्नई से 1050 किमी दक्षिण-पूर्व में, त्रिंकोमाली (श्रीलंका) से 745 किमी दूर दक्षिण-पूर्व में और मछलीपट्टनम से 1030 किमी की दूरी के आसपास सक्रिय बताया जा रहा है।

IMD: Cyclonic Storm ‘FANI’ lay centred at 0530 hrs over southeast Bay of Bengal & neighbourhood, about 745 km east-southeast of Trincomalee (Sri Lanka), 1050 km southeast of Chennai (Tamil Nadu) and 1230 km south-southeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh). https://t.co/PDcjWOdLUD — ANI (@ANI) April 28, 2019

जम्मू-कश्मीर में जमे बर्फः रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है जिससे यातायात पर भी असर पड़ा है। मुगल रोड स्थित पीर की गली में जमे बर्फ को साफ करने का अभियान चलाया गया।

Jammu and Kashmir: Snow clearing operation on Mughal Road at Peer Ki Gali is underway to clear road for traffic movement, after winter. (27.04.2019) pic.twitter.com/0li7gsA1DR — ANI (@ANI) April 28, 2019

सूरत में गर्मी के चलते ऑरेंज अलर्टः मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे में भयंकर लू की चेतावनी दी है। गुजरात के सूरत में गर्मी का प्रकोप को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, सौराष्ट्र, कच्छ, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, सुरेंद्रनगर और दीव में गर्म हवा के साथ कड़ी धूप देखने को मिलेगी।

Dy Health Officer, Surat Municipal Corp: Orange alert announced for 2 days, due to heat wave. All our BRTS bus stands have ORS packets, Municipal Corp has made arrangements for water at multiple points. Announcements made to avoid going out if it's not important. #Gujarat (27.04) pic.twitter.com/lUCyVFKrCa — ANI (@ANI) April 28, 2019

बिहार के तापमान में हो सकती है बढ़ोतरीः मौसम विभाग ने बिहार के तापमान में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। बता दें कि शनिवार (27 अप्रैल) को यहां मौसम साफ रहा था। पटना में शनिवार (27 अप्रैल) का न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस था।

