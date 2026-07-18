मेरठ के हस्तिनापुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। 35 साल के अतुल पंवार और उनकी 30 वर्षीय पत्नी दामिनी साथ मिलकर एक साधारण ज़िंदगी जी रहे थे। दोनों ने 2019 में शादी की थी और उनका एक छह साल का बेटा है। पिछले चार महीनों से परिवार जे ब्लॉक कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। उन्होंने अप्रैल में एक प्राइवेट स्कूल खोला, ताकि गुज़ारा हो सके।

पत्नी ने क्या बताया?

शुक्रवार सुबह अतुल मरा हुआ मिला। पुलिस ने बताया कि दामिनी ने पड़ोसियों को बताया कि उसके पति को सोते समय सांप ने काट लिया था। दामिनी ने कहा कि उसे उसका पता तब चला जब वह उसे चाय देने के लिए कमरे में गई और उसके हाथों और पैरों पर काटने के निशान देखे।

तब तक आस-पास के लोग घर पर जमा हो गए थे और पुलिस ने बताया कि कई लोगों ने कमरे के अंदर सांप देखने की बात कही। दामिनी ने पुलिस को बताया कि गर्मी की वजह से वह और उनका बेटा कमरे के बाहर सोए थे, जबकि अतुल अंदर अकेला सोया था। अतुल को हस्तिनापुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पिता को हुआ शक

पुलिस के मुताबिक शुरू में यह मामला सांप के काटने से हुई दुखद मौत का लग रहा था। अतुल का परिवार उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए मेरठ के भंडोरा गांव ले गया। हालांकि उसके पिता को शक था और दामिनी के मना करने के बावजूद उन्होंने पोस्टमॉर्टम जांच पर ज़ोर दिया।

फिर पुलिस ने बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा और अतुल की मौत तक की घटनाओं को फिर से बनाना शुरू किया। उन्होंने फोन रिकॉर्ड को एनालाइज़ किया और परिवार के करीबी लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने पाया कि दामिनी स्कूल में काम करने वाले 35 वर्षीय ड्राइवर तुषार उर्फ निक्की के साथ अक्सर संपर्क में थी।

पुलिस ने कैसे किया खुलासा?

पुलिस ने कहा कि सबूतों के सामने आने पर दामिनी टूट गई और कथित तौर पर अपने पति की हत्या की साजिश अपने कथित प्रेमी तुषार के साथ करने की बात मान ली। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (मेरठ) अभिजीत कुमार ने कहा कि इस मामले के सिलसिले में चार लोगों (दामिनी, तुषार, और दो सांप पकड़ने वाले, सोनू और उदय कुमार) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दामिनी ने सोने से पहले अतुल के दूध में नींद की गोलियों का ओवरडोज़ मिला दिया। जब वह गहरी नींद में सो गया, तो उसने कथित तौर पर तुषार को बुलाया जो सोनू और उदय और उस जहरीले सांप के साथ घर पहुंचा, जिसे लाने में उन्होंने मदद की थी।

पुलिस ने आरोप लगाया कि सोनू और उदय ने सांप को अतुल के बिस्तर पर छोड़ दिया, जिससे वह बेहोश आदमी को काट ले। फिर उन्होंने कथित तौर पर मौत को एक्सीडेंटल दिखाने के लिए सांप को बिस्तर पर छोड़ दिया। तुषार ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वह और दामिनी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और उन्होंने अतुल को मारने की साज़िश रची थी।

पैसों के लिए की हत्या?

पुलिस ने कहा कि जांच से पता चलता है कि कथित मकसद दामिनी का अफेयर और अतुल की 20 लाख रुपये की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। जांच करने वालों ने आरोप लगाया कि दामिनी और तुषार ने कथित हत्या में उनकी भूमिका के लिए इंश्योरेंस की रकम से सोनू और उदय को 5 लाख रुपये देने पर सहमति जताई थी। पुलिस ने दावा किया कि दोनों सांप पकड़ने वालों को पहले ही 15,000 रुपये एडवांस में दिए जा चुके थे।

पुलिस ने आरोप लगाया कि हत्या को जानलेवा सांप के काटने जैसा दिखाने के लिए रचा गया था। पुलिस का यह भी दावा है कि अतुल की जान लेने की यह पहली कोशिश नहीं थी। अपनी मौत से करीब 20 दिन पहले तुषार ने जान-बूझकर अतुल की मोटरसाइकिल को एक कार से टक्कर मारी ताकि उसे मार सके। अतुल इस टक्कर में मामूली चोटों के साथ बच गया क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। जब तुषार ने बाद में दामिनी को बताया कि कोशिश नाकाम हो गई है, तो उसने कथित तौर पर अतुल को पुलिस में शिकायत करने से यह कहकर रोक दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं चला है।

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केतन अग्रवाल मर्डर मामले में पुलिस एक्शन में है। मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि लोहागढ़ फोर्ट में सिया गोयल ने जमीन पर बैठकर इशारा किया था। इशारे के बाद चेतन चौधरी ने केतन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।