Anil Vij Kaithal SP Face-Off Over Suspension Order: हरियाणा के मंत्री अनिल विज और कैथल की एसपी उपासना के बीच एक बैठक में तीखी बहस हुई। उपासना ने जमीन से जुड़े एक मामले में एक पुलिसकर्मी को निलंबित करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

शुक्रवार को शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक एएसआई ने जमीन के सौदे में उसके साथ धोखाधड़ी की और बाद में मामला करनाल ट्रांसफर कर दिया गया। वायरल वीडियो में उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, “कार्रवाई होनी चाहिए, महोदय। जब मामला यहीं का है और यहीं कार्रवाई की जा सकती है, तो इसे ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है।”

अनिल विजय ने एएसआई को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया

मंत्री विज ने एएसआई को निलंबित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा, “मैं आदेश दे रहा हूं कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक उसे (एएसआई को) निलंबित रखा जाए क्योंकि वह (मामले में) अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है।” एसपी उपासना ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारी पड़ोसी जिले का है और उनके प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने कहा, “मुझे उसे निलंबित करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में निलंबन आदेश कुरुक्षेत्र एसपी द्वारा जारी किया जा सकता है।”

#WATCH | Kaithal | Haryana Minister Anil Vij got angry at District Superintendent of Police Upasana after she refused to carry out his orders to suspend a police officer in a land sale fraud case, saying, "It is not in my power to do so."



The altercation happened during a… pic.twitter.com/By9lAcrmi1 — ANI (@ANI) February 13, 2026

विज ने जोर देकर कहा कि वह उनके निर्देश का पालन करे। उन्होंने एसपी से कहा कि मैं उसे (एएसआई को) निलंबित करने का आदेश दे रहा हूं। फिर एसपी को जरूरी कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिखने को कहा। एसपी ने अपना रुख बरकरार रखा। उन्होंने कहा, “मैं यह लिख सकती हूं, लेकिन मैं (एएसआई को) निलंबित नहीं कर सकती।” जैसे-जैसे बहस में तनाव बढ़ता गया, विज ने कहा, “हर काम में तुम ऐसा ही करते हो। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि उसे निलंबित किया जाए। तुम डीजीपी को पत्र लिखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें बस मेरे आदेश का पालन करना है।” उन्होंने आगे कहा, “‘मेरा आदेश सारे हरियाणा में चलता है।”

डीसी अपराजिता ने मामले को संभाला

शिकायतकर्ता ने भी बीच में टोकते हुए कहा, “मैडम, आप हर बार ऐसा ही करती हैं।” स्थिति को बिगड़ते देख कैथल की डीसी अपराजिता ने मंत्री को बताया कि एसपी डीजीपी को पत्र लिखने के लिए सहमत हो गई हैं। इस पर विज ने जवाब दिया, “आप डीजीपी को लिखिए कि उसे (एएसआई को) निलंबित कर दिया जाए, मैं देखूंगा कि कौन (आदेश) नहीं मानता।” अनिल विज पर जांच रिपोर्ट बदलवाने का आरोप पढ़ें पूरी खबर…