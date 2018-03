संसद स्थगित होने पर आप सांसदों ने राज्यसभा सभापति को लिखी चिट्ठी, बोले- MP’s को नहीं मिलनी चाहिए सैलरी

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसदों ने संसद स्थगित होने के दौरान सांसदों को मिलने वाली उस दिन की तनख्वाह न दिए जाने की वकालत की है। आप के सांसदों ने बुधवार (सात मार्च) को इस संबंध में राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी भी लिखी है। पार्टी के सांसदों का कहना है कि सदन की कार्यवाही स्थगित रहने के कारण सांसद जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में वे उस दिन की तनख्वाह के हकदार कैसे हुए। आप से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एन.डी. गुप्ता ने इस चिट्ठी के जरिए कहा है कि देश के सर्वोच्च सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिसमें छात्र, किसान, व्यापारी और आम लोगों को सरकार से उम्मीदें होती हैं। बीते तीन दिनों से संसद में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में बिना काम के जनता के रुपयों से कार्यवाही के दिन का वेतन लेना अनुचित है।

All 3 AAP RS MPs Write to Rajya Sabha Chairperson/Speaker that if the proceedings are adjourned, then the MPs must not get any salary for that Day.

If MPs dont raise issues of Janta in the Upper House and adjourn the House, Why should they get salary for that day? pic.twitter.com/IsfEosWDQe

— AAP Ka Mehta (@DaaruBaazMehta) March 7, 2018