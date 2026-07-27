जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की ‘बनता है’ टिप्पणी पर घमासान मचा है। इसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की दिल्ली में दी गई टिप्पणी अफसोसनाक थी। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल को सही ठहराने का आरोप लगाया।

महबूबा ने क्या कहा था?

पिछले हफ्ते कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर अपने दौरे के दौरान महबूब मुफ्ती ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह पहली बार है जब हमने दिल्ली में ऐसे सीन देखे हैं। उन्होंने कहा था, “हमने कश्मीर में कई सालों से यह देखा है, लेकिन कश्मीर में मिलिटेंसी है, उसका बनता है, कि एक तरफ मिलिटेंट हैं और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्स। यहां के छात्र बिना हथियार के और अहिंसक हैं।”

उमर अब्दुल्ला ने साधा निशाना

महबूबा मुफ्ती के ‘बनता है’ वाली टिप्पणी की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आलोचना की थी। सोमवार को उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया, “जब महबूबा मुफ्ती को 20 जुलाई को राज्य के लिए NC के मार्च में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, तो वह जंतर-मंतर नहीं गईं। हालांकि, उन्होंने दिल्ली जाकर J&K में बल प्रयोग और मनमानी गिरफ्तारियों को सही ठहराया। अगर यहां मिलिटेंसी है, तो क्या कानून का राज लागू नहीं होना चाहिए? क्या लोगों के पासपोर्ट ज़ब्त कर लेने चाहिए? मुझे यह ‘बनता है’ समझ नहीं आता।”

वहीं उमर अब्दुल्ला के जवाब में PDP ने तर्क दिया था कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया था। हालांकि सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “अगर महबूबा मुफ्ती को कभी यह एहसास होता कि उन्होंने जो कहा वह लोगों को पसंद नहीं आया, तो वह माफी मांग सकती थीं। इससे उनका रुतबा कम नहीं होगा। उन्होंने जले पर नमक छिड़कना चुना, उनके एक MLA ने कहा कि यह वीडियो AI के ज़रिए (एडिट किया हुआ) है। क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि पूरे देश का मीडिया वहां था? आप उस वीडियो में कई चैनलों के माइक देख सकते हैं। उन्हें यहां के लोगों की समझदारी पर शक है। यह अफ़सोस की बात है।”

‘कौन सा कश्मीरी अपने हक़ के लिए लड़ने आएगा?’

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री लोगों के विरोध को दबाने के लिए बल प्रयोग को सही ठहराती दिख रही हैं। उन्होंने कहा, “इसके बाद, कौन सा कश्मीरी अपने हक़ के लिए लड़ने आएगा? उन्होंने 2015 में BJP के साथ अपने गठबंधन के लिए लोगों से कभी माफ़ी नहीं माँगी। उन्होंने 2016 की उथल-पुथल के दौरान हुई हिंसा पर कभी अफ़सोस नहीं जताया, और अब, उन्होंने कहा है ‘यह तो बनता है’।”

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