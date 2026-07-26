जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना की है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष मुफ्ती ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान को बर्बाद करना नफरत और बदले के अलावा कुछ और नहीं है।
महबूबा मुफ्ती ने रविवार को अपने आधिकारिक X हैंडल पर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से सबक लेना चाहिए।
मुफ्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि देश के युवा नफरत और बंटवारे की राजनीति को नकार रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे विश्वविद्यालय में होने वाली कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ खड़े हों।
38 इमारतों को गिरा सकता है प्राधिकरण
रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को अवैध निर्माण बताते हुए गिराने का आदेश दिया है। कहा गया है कि इन भवनों का निर्माण बिना किसी वैध अनुमति या नक्शे को स्वीकृत कराए बिना किया गया।
इसके खिलाफ जौहर विश्वविद्यालय के बाहर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठे हैं। छात्रों के आंदोलन को कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिला है।
अखिलेश यादव ने भी दिया धरने को समर्थन
इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं को समर्थन दिया है। अखिलेश ने कहा, “जब यूपी सरकार के शासनादेश के आधार पर भाजपा सरकार अन्य निर्माणों का नियमितीकरण कर सकती है तो जौहर यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव-दुराव क्यों?” अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी अपने बदले की आग में नौजवानों का भविष्य न झोंके।
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा स्थापित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की आलोचना की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।