NDA की झोली में आया मेघालय, कोनराड संगमा होंगे नये CM, 6 मार्च को नयी सरकार का गठन

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की झोली में पूर्वोत्तर का एक और राज्य आ गया है। मेघालय में पूर्व लोकसभा स्पीकर पी ए संगमा के बेटे कोनराड संगमा की पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) बीजेपी समेत दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बना रही है। इस बावत कोनराड संगमा ने रविवार (4 मार्च) को शिलांग में राज्यपाल गंगा प्रसाद से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। NPP ने विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए 31 सीटें चाहिए। NPP बाकी सीटें सहयोगियों के समर्थन से हासिल करने का दावा कर रही है। कोनराड संगमा ने 34 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। राज्य में नयी सरकार का गठन 6 मार्च को सुबह 10.30 बजे होगा। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन इस रेस में कोनराड संगमा सबसे आगे चल रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कोनराड संगमा ने कहा कि मौजूदा सदन की अवधि 7 मार्च को खत्म हो रही है, लिहाजा उससे पहले सारी चीजें हो जानी जरूरी है, इस लिहाज से अगले दो-तीन दिन काफी अहम हैं। उन्होंने कहा कि 5 मार्च तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।

