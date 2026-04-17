मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा (Conrad Sangma) ने गुरुवार को बताया कि राज्य कैबिनेट ने एक ‘ऐतिहासिक’ फैसला लिया है। कैबिनेट ने मेघालय राजभाषा अध्यादेश, 2026 (Meghalaya Official Languages Ordinance, 2026) को मंजूरी दे दी है और मेघालय राजभाषा अध्यादेश, 2025 को हटाने का निर्णय लिया है।

इस फैसले के तहत अब खासी (Khasi) और गारो (Garo) भाषाओं को भी अंग्रेजी के साथ मेघालय की आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया जाएगा। अभी तक राज्य के सभी सरकारी कामकाज सिर्फ अंग्रेजी में होते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले के बाद खासी और गारो भाषाओं का इस्तेमाल सरकारी कामकाज और पत्राचार में किया जा सकेगा। आगे चलकर कानूनों में बदलाव किए जाएंगे, ताकि विधानसभा में भी नेता अंग्रेजी के साथ-साथ इन दोनों भाषाओं में बोल और बहस कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का मानना है कि पहले राज्य स्तर पर इन भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देना जरूरी है। इससे केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा और इन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने में मदद मिलेगी।

Cabinet has approved the establishment of the Greater Shillong Waste Management Agency and its registration as a Society.



With Shillong witnessing rapid growth and increasing urbanization, waste collection and management are currently being handled by multiple agencies across… pic.twitter.com/u9e8F1iIz7 — Conrad K Sangma (@SangmaConrad) April 16, 2026

मुख्यमंत्री ने बताया कि आगे नियम बनाए जाएंगे कि किस काम में कौन-सी भाषा इस्तेमाल होगी। अंग्रेजी अभी भी सभी के बीच एक सामान्य भाषा के रूप में बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इन भाषाओं का इस्तेमाल परीक्षाओं में भी किया जा सकेगा। हालांकि, ये बदलाव तुरंत लागू नहीं होंगे, बल्कि धीरे-धीरे जरूरी व्यवस्था बनने के बाद लागू किए जाएंगे।

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बिना उकसावे के युद्ध किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि पक्षपातपूर्ण विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। भाजपा को बिना उकसावे के युद्ध शुरू करने का शौक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) इसके उदाहरण हैं। इन्हें किसी जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया था। सीएए और यूसीसी, दोनों को आरएसएस-भाजपा ने हिंदू और गैर-हिंदू समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने एक और बिना उकसावे के युद्ध का बिगुल फूंका है, इस बार भाषा पर। तथाकथित ‘त्रिभाषा फार्मूला’ (टीएलएफ) को सबसे पहले राधाकृष्णन समिति ने पेश किया था। यह फार्मूला आते ही धराशायी हो गया। किसी भी राज्य ने कभी टीएलएफ को लागू नहीं किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक