Meghalaya: एनपीपी-भाजपा गठबंधन का समर्थन करने वाले HSPDP MLA के दफ्तर में लगाई आग, 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह में पीएम होंगे शामिल

Meghalaya: उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टाइनसॉन्ग ने कहा कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए।

Meghalaya HSPDP MLA office Set On Fire: मेघालय में HSPDP MLA के दफ्तर में लगाई आग। (प्रतीकात्मक फोटो)

Meghalaya: मेघालय में एनपीपी-भाजपा गठबंधन का समर्थन करने वाले एचएसपीडीपी के विधायक मेथोडियस डखार के शिलांग स्थित कार्यालय को कथित रूप से उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी। एनपीपी के वरिष्ठ नेता प्रेस्टोन तिनसोंग ने शनिवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि कोनराड के. संगमा के नेतृत्व में राज्य में फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली एनपीपी-भाजपा गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा डखार और उनकी पार्टी के एक अन्य विधायक शक्लियार वरजरी ने शुक्रवार को की थी। पूर्व उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टाइनसॉन्ग ने पीटीआई को बताया कि हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) के नाराज समर्थकों ने शुक्रवार रात शहर के लैतुमखराह इलाके में डखार के कार्यालय में जाकर उसमें आग लगा दी। उन्होंने कहा कि दमकलकर्मियों ने समय पर वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। एचएसपीडीपी ने टीएमसी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला किया, लेकिन उसके दो विधायकों ने आगे बढ़कर एनपीपी-बीजेपी गठबंधन का समर्थन किया। टाइनसॉन्ग ने कहा कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए हाइनीवट्रेप इंटीग्रेटेड टेरिटोरियल ऑर्गनाइजेशन (एचआईटीओ) और हाइनीवट्रेप यूथ काउंसिल (एचवाईसी) को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये लोग विधायकों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस तरह की गतिविधियां नहीं होने देंगे। यह लोगों के अधिकारों के खिलाफ है। नाराज एचएसपीडीपी समर्थकों ने शनिवार को यहां मोटफ्रान इलाके में दोनों विधायकों का पुतला फूंका। सभा में HITO और HYC के नेताओं ने भाग लिया, जो खासी समुदाय से एक मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। एनपीपी नेता प्रेस्टोन टायन्सॉन्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अगले सप्ताह 7 मार्च की सुबह होगा और इसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे।

