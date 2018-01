कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जैकेट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीति तेज हो गई है। दरअसल राहुल गांधी मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में कांग्रेस की ओर से आयोजित एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यहां राहुल ने काली जैकेट और नीली जींस पहन रखी थी। बाद में भाजपा की मेघायल इकाई ने राहुल गांधी की जैकेट को कीमती बताते हुए उनपर तंज कसा था। भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि उन्होंने जो जैकेट पहनी थी वो ‘उधार’ ली हुई थी। दरअसल बीते मंगलवार को भाजपा की मेघालय यूनिट ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में एक तरफ राहुल की तस्वीर लगाई गई। दूसरी तरफ एक ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट का स्क्रीन शॉट भी दिया गया। इसमें राहुल की पहनी जैकेट से मेल खाती एक जैकेट की तस्वीर भी लगाई गई। जिसकी कीमत 995 डॉलर बताई गई। इस लिहाज से इस जैकेट की कीमत करीब 64 हजार रुपए बैठती है।

It was a borrowed jacket, says @OfficeOfRG about the jacket Rahul Gandhi wore in Shillong@KDscribe

— IndiaTodayFLASH (@IndiaTodayFLASH) January 31, 2018