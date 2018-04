मेघालय: बीजेपी मंत्री के बेटे की मर्सडीज ने सिपाही को कुचला, मौत

मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री अलेक्सेंडर हेक के बेटे पर दो पुलिसवालों को अपनी मर्सडीज कार से कुचलने का आरोप लगा है। इस घटना में एक पुलिसवाले की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की पहचान शिलॉन्ग जिले के जेल गार्ड प्रोबीन डी संगमा के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि हेक का 28 वर्षीय बेटा ऐबनशाहरी नोन्गसीज एक नीले रंग की नई मर्सडीज कार लेकर सड़क पर निकला था। उस गाड़ी पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर था।

वहीं प्रोबीन डी संगमा और प्रोभात आर मारक मोटर साइकिल से कहीं जा रहे थे कि ऐबनशाहरी नोन्गसीज की गाड़ी और उनकी बाइक आपस में भिड़ गईं। दोनों को गंभीर अवस्था में शिलॉन्ग सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां पर प्रोबीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं मेघालय पुलिस बटालियन के कॉन्सटेबल प्रोबात को काफी गंभीर चोट आई थी। उन्हें बाद में नार्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया। दोनों ही पुलिस कर्मचारी गारो हिल्स के रहने वाले हैं।

Meghalaya: One police personnel dead, one injured after the motor-bike they were travelling on was hit by a car allegedly driven by son of BJP MLA AL Hek in Shillong yesterday. pic.twitter.com/RdK0iDzCwI

— ANI (@ANI) April 8, 2018