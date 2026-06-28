राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति ने भाजपा के खिलाफ त्यागी समाज की राजनीतिक उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने शनिवार को मेरठ से जनजागरण अभियान और आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, मांगेराम त्यागी ने कहा कि अगर त्यागी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो पूरे यूपी में महापंचायत आयोजित की जाएंगी और विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा।

कई जिलों में समाज भाजपा समर्थक

मांगेराम ने कहा कि मेरठ-सहारनपुर इलाके में त्यागी समाज की अच्छी संख्या है और प्रदेश के कई जिलों में समाज बीजेपी के समर्थक रहा है। इसके बाद भी मौजूदा सरकार और कई संघठन में समाज को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस, सपा, बसपा और बीजेपी सरकारों में भी त्यागी समाज को मंत्री और संगठन में प्रतिनिधित्व मिलता था, पर अब यह कम होता जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में घोषित भाजपा प्रदेश कार्यकारणी में भी त्यागी समाज को दरकिनार किया गया है। केवल बसंत त्यागी को संगठन में दोबारा मंत्री बनाया गया, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को कोई अहम जिम्मेदारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल, सांसद, विधायक, एमएलसी और संगठन में भी समाज का प्रतिनिधत्व कम हो रहा है।

पश्चिमी यूपी में होगी बड़ी महापंचायत

मांगेराम त्यागी ने कहा कि अगर जल्द स्थिति नहीं बदली तो पूरे प्रदेश में वार्ताएं और जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद पश्चिमी यूपी में बड़ी महापंचायत होगी, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने दावा दिया गया। इसी महापंचायत में आने वाले चुनावों को रणनीति और समर्थन का फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि समाज किसी एक दल का बंधुआ मतदाता नहीं है। जो राजनीतिक पार्टी सम्मान और हिस्सेदारी देगा, समाज उसको समर्थन देगा। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी यूपी कई सीटों पर त्यागी समाज चुनाव परिणाम प्रभावित करने की स्थिति में है।

मांगेराम ने भ्रष्टाचार, स्टेरॉयड और खेल जैसे अन्य मुद्दों से अलग उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि थानों में आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही और किसान, मजदूर और व्यापारी सभी वर्ग परेशान हैं।

यह भी पढ़ें: ‘यह हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा’, चंदौली से सपा सांसद बीरेंद्र सिंह बोले- जेपीसी करे राम मंदिर चंदा चोरी की जांच

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया की मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) से जांच कराने की मांग की है। सपा सांसद ने कहा कि यह सिर्फ चंदा चोरी का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ मामला है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें