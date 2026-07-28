Uttar Pradesh News: मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल की बैरक 2बी एक अनोखी बैरक है। यहीं पर मेरठ जेल प्रशासन ने कुछ सबसे हाई-प्रोफाइल महिला विचाराधीन कैदियों को रखा है। यहीं पर ये महिला कैदी जेल की जरूरी गतिविधियों में घंटों बिताती हैं और समय के साथ उनके बीच आपसी जुड़ाव भी बन गया है।

यहीं पर मुस्कान रस्तोगी, रविता कश्यप, दामिनी पंवार, अंजलि सिंह और कोमल सिंह को रखा गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने दूसरे रिश्तों के चक्कर में अपने पतियों की हत्या कर दी।

ये पांचों महिलाएं उन 30 कैदियों में शामिल हैं जो बैरक 2बी में बंद है। पुलिस ने कहा कि हर मामले की कहानी अलग-अलग थी। इसमें किसी पर शरीर के टुकड़े करने का आरोप है तो किसी पर सांप के काटने का आरोप है। इन पर लगे आरोपों और जिस बैरक में ये अभी रह रही हैं, उसके इत्तेफाक के अलावा, इन पांचों महिलाओं के बीच कोई और ज्ञात संबंध नहीं है और फिर भी ये महिलाएं हालात और जेल की सजा की वजह से एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

एक अधिकारी ने कहा, “अब वे जेल के रोजाना के रूटीन का पालन करती हैं, जेल के नियमों को मानती हैं और तय की गई गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं। समय के साथ, उन्होंने दूसरे कैदियों के साथ रिश्ते बना लिए हैं और बैरक की रोजमर्रा की जिंदगी में घुल-मिल गई हैं।”

कौन हैं ये महिलाएं

जेल अधिकारियों का कहना है कि ये पांच महिलाएं जिले में हत्या के पांच अलग-अलग मामलों में बंद हैं। जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक, तीन महिलाएं पिछले साल से यहां बंद हैं, जबकि दो महिलाएं इस साल आईं।

इनमें सबसे चर्चित कैदी 26 साल की मुस्कान रस्तोगी हैं। यह पिछले साल मार्च से जेल में हैं। उन पर अपने पति सौरभ कुमार की हत्या करने और उनकी लाश को सीमेंट के नीले ड्रम में डालने का आरोप है। यह मामला पिछले साल नेशनल लेवल पर चर्चा में रहा था।

कहा जाता है कि रस्तोगी ने 26 साल के साहिल शुक्ला की मदद से कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी और उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। साहिल के साथ कथित तौर पर उनके संबंध थे। कुमार लंदन में काम करते थे और छुट्टी पर घर आए थे।

जांच करने वालों के अनुसार, कुमार पिछले साल 24 फरवरी को रस्तोगी और अपनी पांच साल की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए भारत लौटे थे। 4 मार्च को, रस्तोगी ने कथित तौर पर कुमार को नशे की दवा मिला हुआ खाना खिलाया। उनके बेहोश होने के बाद, रस्तोगी और शुक्ला ने कथित तौर पर उन्हें चाकू मारा, शरीर के टुकड़े किए और उसे एक सीमेंट की टंकी में फेंक दिया।

जांच करने वालों का दावा है कि अगले ही दिन यह शिमला भाग गए। यहां पर बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और अब ट्रायल का इंतजार है। 24 नवंबर को जेल में रस्तोगी ने एक बच्ची को जन्म दिया।

17 अप्रैल को रविता कश्यप को अपने पति अमित कश्यप की हत्या के आरोप में लाया गया। अमित का शव उसी साल 13 अप्रैल को अकबरपुर सदाकत गांव में उनके बिस्तर पर मिला था। रविता पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति (जिनसे उनकी शादी 13 साल पहले हुई थी) की हत्या की और इसे सांप के काटने का मामला दिखाने की कोशिश की, परिवार को शव के पास एक सांप भी मिला था। इन दोनों के तीन बच्चे हैं।

हालांकि, जांच में कथित तौर पर पता चला कि अमित का गला घोंटा गया था। पुलिस का मानना ​​है कि रविता ने अपने कथित 26 साल के साथी अमरदीप की मदद से उनकी हत्या की और फिर घटना की जगह को इस तरह दिखाया जैसे सांप ने काटा हो।

अंजलि कुमारी नवंबर 2025 से बंद

बैरक 2बी में तीसरी कैदी 26 साल की अंजलि कुमारी हैं। यह नवंबर 2025 से वहां बंद हैं। पुलिस के अनुसार, अंजलि और उनके कथित साथी अजय ने 1 नवंबर को उनके पति राहुल को मेरठ के अगवानपुर गांव में एक सुनसान जगह पर बुलाया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और यह जोड़ा ट्रायल का इंतजार कर रहा है।

बैराक 2बी में चौथी कैदी 35 साल की कोमल सिंह हैं। यह इन पांचों कैदियों में सबसे उम्रदराज हैं। अप्रैल से जेल में बंद कोमल को उसके पति नैन सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नैन सिंह 14 साल से उसके पति थे और गुवाहाटी में तैनात बीएसएफ कॉन्स्टेबल थे। मेरठ के धनपुर गांव में उनके घर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। नैन कुछ दिनों की छुट्टी पर थे और सोते समय उनकी हत्या कर दी गई।

हालांकि, उनके परिवार ने तीन पड़ोसियों पर शक जताया था, लेकिन जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि कोमल और उसके कथित साथी गुलशन ने इस काम के लिए हत्यारे किराये पर लिए थे। इसके बाद पांच लोगों कोमल, गुलशन और तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है।

दामिनी पंवार को पति की मौत के मामले में किया गया गिफ्तार

बैरेक 2बी में नई कैदी 30 साल की दामिनी पंवार हैं। इन्हें इस महीने उनके पति अतुल पंवार की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया। अतुल पंवार हस्तिनापुर में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक थे।

जांचकर्ताओं का कहना है कि दामिनी और अतुल ने 2019 में प्रेम विवाह किया था और उनका छह साल का बेटा भी है। लेकिन 17 जुलाई को, दामिनी ने कथित तौर पर अतुल के दूध में नींद की गोलियां मिला दीं और अपने 35 साल के साथी तुषार (जिसके साथ उसके संबंध बताए जाते हैं) से सांप पकड़ने वालों को साप के साथ बुलवाया। बेहोश अतुल के बिस्तर पर छोड़े गए सांप ने उसे काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है।

जेल में जिंदगी

बैरेक 2बी में चोरी से लेकर हत्या तक के कई तरह के आपराधिक आरोपों का सामना कर रही महिला कैदी रहती हैं। जेल अधिकारियों ने कहा कि इन महिलाओं को एक साथ रखने की कोई खास वजह नहीं थी। एक गार्ड ने बताया, “जेल में महिला कैदियों के लिए दो बैरेक हैं 2ए और 2बी। इन महिलाओं को एक साथ इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने अनुशासन या सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या पैदा नहीं की थी और हमें लगा कि उन्हें एक साथ रखा जा सकता है।”

बैरेक 2बी के अंदर जिंदगी बहुत अनुशासित होती है। रस्तोगी को छोड़कर बाकी महिलाएं अपना ज्यादातर समय जेल की लाइब्रेरी में काम करने या जेल स्टाफ द्वारा चलाए जा रहे सिलाई-कढ़ाई के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने में बिताती हैं। एक जेल गार्ड ने कहा, “दामिनी को छोड़कर बाकी महिलाएं जेल की जिंदगी में ढल चुकी हैं। इनमें से कोई भी महिला अनुशासन तोड़ने या किसी और घटना में शामिल नहीं रही है।”

मेरठ जिला जेल के सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “पांच महिलाओं में से सिर्फ मुस्कान ही अपने बच्चे के साथ जेल में रह रही है। जेल के नियमों के तहत, जेल में बंद माताओं को अपने बच्चों को छह साल की उम्र तक अपने साथ रखने की इजाजत होती है। उसके बाद, बच्चे को या तो किसी रिश्तेदार या अभिभावक की देखरेख में रखना होता है या फिर जेल के नियमों के अनुसार चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के सामने पेश करना होता है।”

परिवार से मुलाकात और फोन कॉल पर सख्त नियम

परिवार से मुलाकात और फोन कॉल पर सख्त नियम लागू होते हैं। जेल की सुविधाओं में हफ्ते में दो बार पांच मिनट के लिए परिवार से बात करने के लिए जेल के फोन का इस्तेमाल करना शामिल है। लेकिन सभी कैदी ऐसा नहीं कर पाते। एक जेल गार्ड ने बताया, “पांच में से तीन महिलाओं से तो लोग मिलने आते रहते हैं, लेकिन दामिनी और मुस्कान से जेल में आने के बाद से कोई मिलने नहीं आया है।”

लेकिन जेल की उदास जिंदगी में भी खुशी के पल होते हैं, रस्तोगी की बेटी। जेल गार्ड ने कहा, “वह जेल के अंदर रहने वाले उन कुछ बच्चों में से एक है जो बैरेक की दूसरी महिलाओं के लिए खुशी और अपनापन लाने का जरिया बन गई है।”

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सौरभ हत्याकांड सनसीखेज अपराध के आठ महीने बाद मेरठ में ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरानगर में आरोपी मुस्कान रस्तोगी का परिवार अब शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। बुधवार को उनके घर के बाहर ‘मकान बिकाऊ है’ का पोस्टर लगा देखा गया। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने बताया कि परिवार अब इस शहर में नहीं रहना चाहता। उन्होंने आगे कहा, “यहां अब सिर्फ बुरी यादें रह गई हैं। हम मेरठ छोड़कर नई शुरुआत करेंगे।” प्रमोद की पत्नी कविता और बेटे राहुल ने भी इस निर्णय का समर्थन किया। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…