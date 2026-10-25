मेरठ की एक कोर्ट ने 26 वर्षीय मुस्कान रस्तोगी और 28 वर्षीय साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई है। वहीं अब उस किराए के घर पर एक खतरे का साया मंडरा रहा है जहां सौरभ की कटी-फटी लाश मिली थी। अब 72 वर्षीय मकान मालिक ओमपाल सिंह, पुलिस का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। वह पुलिस से मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में उस प्रॉपर्टी के हिस्से को खोलने के लिए कह रहे हैं जहां यह जोड़ा रहता था। उन्होंने सौरभ के परिवार से भी आकर उसका सामान ले जाने को कहा है।

सौरभ की लाश पिछले साल मुस्कान के साथ किराए के घर में लिक्विड सीमेंट से भरे एक नीले ड्रम के अंदर मिली थी। पिछले साल मार्च में मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद से घर सील है। 14 अक्टूबर को कोर्ट ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मौत की सज़ा सुनाई, जो घर से थोड़ी दूरी पर रहता था। दोनों चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बंद हैं।

मकान मालिक ने क्या कहा?

अब मकान मालिक चाहता है कि घर फिर से खोला जाए। हैंडलूम का बिजनेस करने वाले ओमपाल ने कहा, “पिछले कुछ दिनों से मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) के ऑफ़िस और ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब जब कोर्ट का फ़ैसला आ गया है तो सील हटा दें। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि सौरभ का सामान कौन ले जाएगा। मैंने उसके परिवार से आकर सामान लेने को कहा है।”

ओमपाल ने कहा कि सौरभ ने 2022 में उनके घर के ग्राउंड फ़्लोर का एक हिस्सा किराए पर लिया था, जिसमें दो कमरे थे। लगभग एक साल रहने के बाद, वह इंडिया छोड़कर चला गया। तब से मुस्कान अपनी बेटी के साथ वहीं रह रही थी।

सेकंड फ्लोर पर रहते हैं मकान मालिक

ओमपाल सिंह जो बिल्डिंग के ग्राउंड फ़्लोर पर दूसरे हिस्से में रहते हैं, उन्होंने कहा, “मैंने पहले इसे खुलवाने के लिए उनसे संपर्क किया था, लेकिन मुझे बताया गया कि जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है, सील नहीं हटाई जा सकती। मैं केस के खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था और आखिरकार, लगभग दो हफ़्ते पहले फ़ैसला आया।”

ओमपाल सिंह ने कहा कि कोर्ट के फ़ैसले के बाद उन्होंने SSP ऑफ़िस में शिकायत फाइल की, जिसने उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन जाने को कहा। ब्रह्मपुरी SHO जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने घर के मालिक से सील किया हुआ हिस्सा खोलने को कहा था।

सामान लेने को तैयार सौरभ का भाई

सौरभ के भाई राहुल ने कहा कि हाल ही में ओमपाल सिंह के साथ पुलिस स्टेशन जाने पर उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने कहा, “मैंने घर के मालिक और पुलिस से कहा है कि मैं अपने भाई का सामान लेने को तैयार हूं। हालांकि, सभी चीजों की एक लिस्ट तैयार की जानी चाहिए, जिसकी एक कॉपी पुलिस और दूसरी घर के मालिक के पास रहे। पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए।” राहुल ने कहा कि पुलिस और ओमपाल सिंह के इंतज़ाम पर सहमत होने के बाद वह घर से सामान ले लेंगे। उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो ताकि सील हटने के बाद कोई कोई आरोप न लगा सके।”

सौरभ की हुई थी हत्या

पुलिस के मुताबिक, पिछले साल 3 मार्च की रात को मुस्कान ने घर पर सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे वह बेहोश हो गया था। फिर उसने साहिल को बुलाया, और दोनों ने सौरभ को चाकू मारकर मार डाला, उसकी बॉडी के टुकड़े किए, और बचे हुए हिस्से को लिक्विड सीमेंट के एक ड्रम में बंद कर दिया। दो दिन बाद, मुस्कान ने किराए के घर को बंद कर दिया, अपनी बेटी को पास के घर पर छोड़ दिया और साहिल के साथ हिमाचल प्रदेश चली गई। वह 17 मार्च को लौटी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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