MCD Polls: एमसीडी चुनाव जीतने वाले 67 फीसदी पार्षद करोड़पति, सबसे ज्यादा बीजेपी से

MCD Polls 2022: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार, 2017 के नगर निकाय चुनाव में 51 फीसदी पार्षद करोड़पति थे जबकि इस बार कम से कम 67 फीसदी पार्षद करोड़पति हैं।

MCD Elections: दिल्ली में बीजेपी के 82 पार्षद करोड़पति (Express photo by Praveen Khanna)

