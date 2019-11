मध्यप्रदेश के इंदौर में सड़को पर माइकल जैक्सन के डांस के अंदाज में ट्रैफिक नियमों को समझाते हुए एक एमबीए की छात्रा का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छात्रा एक अनोखे अंदाज में लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे रही है। छात्रा को माइकल जैक्सन की तरह मूव्स देते हुए हेलमेट पहनेवालों को सलामी ठोंकना और नियमों को तोड़ने वालों को समझाते हुए देखा गया है। बता दें कि वह इंदौर में ट्रैफिक सुधार के लिए इंटर्नशिप कर रही है और इसी के तहत वह समाज को ट्रैफिक नियमों की जानकारियां देने में जुटी है।

कौन है यह माइकल जैक्सन की अंदाज वाली ट्रैफिक कंट्रोलरः इंदौर के सड़को पर आजकल तैनात माइकल जैक्सन की अंदाज वाली ट्रैफिक कंट्रोलर का नाम सुभी जैन है। वह पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई करती हैं। बता दें कि वह इंदौर में लोगों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी देने के लिए इंटर्नशिप कर रही है।

#WATCH Madhya Pradesh: An MBA student Shubi Jain volunteering to manage traffic on roads in Indore in her unique way, to spread awareness about traffic norms & regulations. pic.twitter.com/hBZd0bt3C5

— ANI (@ANI) November 18, 2019