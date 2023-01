Mayor Elections : जब BJP की जीत से ज्यादा हुए AIMIM के दमदार प्रदर्शन के चर्चे, सपा-बसपा से आगे थी ओवैसी की पार्टी

Firozabad Mayor Elections : साल 2017 में फिरोजाबाद में मेयर पद चुनाव में AIMIM की मशरूर फातिमा 56 हजार से ज्यादा वोट हासिल करने में सफल रहीं।

Mayor Elections : साल 2017 में फिरोजाबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर AIMIM दूसरे नंबर पर रही (Image- Indian Express )

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram