Ramcharitmanas: स्वामी प्रसाद की टिप्पणी मायावती को नहीं आई रास, अखिलेश की चुप्पी पर उठाए सवाल, बताया क्या है सपा-भाजपा का मकसद

UP Politics: मायावती ने कहा नए-नए विवाद खड़े करके जातीय व धार्मिक नफरत फैलाना, बायकाट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि भाजपा की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है, लेकिन रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग-रूप दुःखद व दुर्भाग्यपूर्ण।

Mayawati: बसपा सुप्रीमो मायावती (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस/ फाइल)

