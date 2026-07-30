Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर करने की घोषणा की।

तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अपने 2007-2012 के कार्यकाल के दौरान जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया था। हालांकि, जब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार बनी तो उनके कार्यकाल के दौरान पुराने नाम भदोही को ही बरकरार रखा गया। उन्होंने मायावती की सरकार के फैसले को पलट दिया।

जालंधर एयरपोर्ट का भी सीएम योगी ने किया जिक्र

रविदास की जन्मभूमि वाराणसी के सीर गोवर्धन में बीजेपी की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसे भी रविदास को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप जालंधर एयरपोर्ट का नाम भी इस संत के नाम पर रखा गया है।

नितिन नवीन कार्यक्रम में नहीं हो पाए शामिल

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन अंतिम समय में उनका दौरा रद्द कर दिया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य और राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को पवित्र मिट्टी से भरे कलश सौंपे। बताया गया कि ये प्रतिनिधि इन कलशों को अपने-अपने जिलों और राज्यों में ले जाकर सामाजिक सद्भाव (सम्रस्त) फैलाने का संदेश देने वाले कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

सीएम योगी ने रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया

मुख्यमंत्री ने बाद में रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रविदास घाट पर दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि समरसता संकल्प अभियान देश भर के हर गांव और घर को जोड़ेगा। उन्होंने कहा, “हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने फैसला किया है कि संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय के अन्य प्रतीक व्यक्तियों की सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित मूर्तियों के ऊपर छतरियां बनाई जाएंगी।” उन्होंने आगे कहा कि सरकार संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि और अंबेडकर के नाम पर बने पार्कों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी का निर्माण करेगी।

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5वीं क्लास के छात्र मोहम्मद एदान ने मई के महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने दुख जताया कि मुरादाबाद जिले के उनके शहर बिलारी में बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है और गर्मियों की छुट्टियों में खेलने या समय बिताने के लिए कोई जगह नहीं है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…