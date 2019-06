लोकसभा चुनाव 2019 में मायावती की पार्टी बसपा को मिली करारी हार के बाद पार्टी में कलह खुलकर सामने आ गई है। ताजा मामला महाराष्ट्र के अमरावती का है जहां BSP की समीक्षा बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बसपा कार्यकर्ताओं ने एक नेता को न सिर्फ मारा बल्कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए। नेता पर लात-घूसों और कुर्सियों से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बसपा के राज्य प्रभारी संदीप ताजने सहित अन्य बड़े नेता भी आए थे। सोमवार को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

#WATCH: A ruckus broke during a review meeting of Bahujan Samaj Party (BSP) in Amravati. #Maharashtra (17 June) pic.twitter.com/S3ut5zNKXv

— ANI (@ANI) June 18, 2019