Punjab News: पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीजेपी ने गुरुवार को पूर्व कांग्रेस नेता और बरनाला के पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी का नया पंजाब अध्यक्ष नियुक्त किया। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुटकी ली है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “केवल ढिल्लों जी को जो कांग्रेस के नेता थे और जिन्हें बरनाला की जनता ने 2017, 2019 और 2024 में हराया था बीजेपी का अध्यक्ष बनने पर बधाई। सुनील जाखड़ जी के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ईश्वर रवनीत बिट्टू, मनप्रीत बादल, फतेहजंग बाजवा, तरुण चुघ और अश्विनी शर्मा आदि को इस अपमान को सहने की शक्ति प्रदान करें।”
केवल सिंह ढिल्लों कौन हैं?
बरनाला जिले के तल्लेवाल गांव के जाट सिख ढिल्लों को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता है। एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और प्रमुख उद्योगपति, ढिल्लों का लंबा राजनीतिक सफर कांग्रेस से जुड़ा रहा है, लेकिन 2022 में उन्होंने पाला बदल लिया।
2007 से 2017 के बीच शिरोमणि अकाली दल-बीजेपी सरकार के दौरान बरनाला से दो बार कांग्रेस विधायक रहे ढिल्लों पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में वे बरनाला से आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह मीट हेयर से लगभग 2,000 वोटों से हार गए थे।
2019 में भगंवत मान के खिलाफ लड़ा था लोकसभा चुनाव
2019 में कांग्रेस ने उन्हें संगरूर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के भगवंत मान के खिलाफ मैदान में उतारा, लेकिन ढिल्लों को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस ने उन्हें बरनाला से टिकट देने से इनकार कर दिया और उनकी जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के बेटे मुनीश बंसल को उम्मीदवार बनाया। बाद में ढिल्लों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया था।
कुछ महीनों बाद तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी की भारी जीत के बाद, ढिल्लों जून 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए। लगभग तुरंत ही बीजेपी ने उन्हें संगरूर लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया। हालांकि, ढिल्लों उपचुनाव में 66000 से ज्यादा वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे, बीजेपी नेताओं ने इसे एक सम्मानजनक शुरुआत माना क्योंकि उन्होंने शिरोमणि अकाली दल उम्मीदवार से ज्यादा वोट हासिल किए।
आम आदमी पार्टी के मीत हेयर द्वारा संगरूर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बरनाला विधानसभा सीट खाली करने पर ढिल्लों ने नवंबर 2024 में फिर से इस उपचुनाव में भाग लिया। ढिल्लों तीसरे नंबर पर रहे और उस समय पंजाब में हुए चार विधानसभा उपचुनावों में भाजपा के एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी जमानत बचाई।
बीजेपी में शामिल होने के बाद चुनावी रूप से असफल रहने के बावजूद ढिल्लों ने पार्टी संगठन के भीतर अपनी स्थिति को लगातार मजबूत किया और पंजाब में बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष और बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य के रूप में काम किया। 2024 के बरनाला विधानसभा उपचुनाव के दौरान दायर अपने हलफनामे के अनुसार, ढिल्लों ने 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी कर ली है और 212 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है।
बीजेपी ने घोषित किए 4 नए प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी ने चार राज्यों के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी की जिम्मेदारी मिली है। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, तो वहीं केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब की कमान मिली है। अर्चना गुप्ता को हरियाणा और अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…