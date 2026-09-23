उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 700 करोड़ रुपये की लागत से बना प्लांट बुधवार को शुरू कर दिया गया। इस प्लांट के शुरू होने से प्रदेश में न सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ईवी व्हीकल की ओर लोगों का रुझान तेजी से बढ़ने की संभावना है।

राज्य सरकार के एक सीनियर अधिकारी की ओर से कहा गया कि मैक्सवोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट से राज्य के EV और एनर्जी-स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिलने और 1,500-2,000 डायरेक्ट नौकरियां और 7,500-10,000 इनडायरेक्ट नौकरियां मिलने की उम्मीद है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और NRI डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि राज्य में बैटरी और EV मैन्युफैक्चरिंग के आसपास एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने के लिए इस लेवल के प्रोजेक्ट जरूरी हैं।

कुमार ने कहा, “उत्तर प्रदेश ने बैटरी और EV मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस स्केल के प्रोजेक्ट्स से ही वह बेस बनता है। राज्य की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी ठीक इसी तरह के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई थी। इस साइज के प्लांट के बाद कंपोनेंट सप्लायर्स से लेकर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट तक एक फैक्ट्री को इंडस्ट्रियल क्लस्टर में बदल देता है।”

आलोक कुमार ने आगे कहा कि एक ही साल (2025-26) में रिकॉर्ड 4,500 यूनिट्स चालू की गईं हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। राज्य एक साल में इतना कुछ कर रहा है जितना वह पूरे एक दशक में भी नहीं कर पाता था। कुमार ने राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड पर भी ज़ोर दिया, और कहा कि 2025-26 के दौरान 4,500 यूनिट्स चालू की गईं।

अलीगढ़ में लगभग छह एकड़ में फैले इस प्लांट की सालाना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दो फेज में 10 GWh करने का प्लान है। दुहाई में कंपनी की ऑपरेशनल फैसिलिटी के साथ, प्लान की गई कैपेसिटी सालाना 12.5 GWh तक पहुंचने की उम्मीद है। इस प्लांट में एनर्जी स्टोरेज और दूसरे एप्लीकेशन के लिए बैटरी बनाई जाएगी जिसमें टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर की बैटरी शामिल हैं।

आलोक कुमार के एक बयान के मुताबिक, इसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइनें भी होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से पूरी कैपेसिटी पर सालाना 6,800 करोड़ रुपये से ज्यादा का टर्नओवर होने का अनुमान है, जबकि सरकार ने कहा कि इसका बड़ा असर कंपोनेंट सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन के दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है।