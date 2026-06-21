उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मौलाना ने किसान को दोगुने रुपये करने का झांसा देकर 1.80 करोड़ रुपये हड़प लिए। इन रुपयों को पाने के लिए उसने किसान की 32 बीघा जमीन बिकवा दी।

मौलाना ने पीड़िता किसान से कहा, “वह तंत्र-मंत्र से रुपए को दोगुना कर देगा। वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है।’ शुरुआत में उसने किसान से छोटे-मोटे लेनदेन कर भरोसा बनाया। इसके बाद बड़ा इन्वेस्ट करने को कहने लगा। किसान ने इसके लिए अपनी 32 बीघा जमीन बेच दी, जो पैसा मिला वह भी मौलाना को दे दिया। लेकिन इसके बाद रुपए मिलना बंद हो गया। वापस मांगने पर मौलाना उसे धमकी देने लगा।

आरोपी मौलाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है। जिसमें वह कुर्ता-पायजामा और सिर पर टोपी लगाए दिख रहा है। आंखों पर काला चश्मा है। वह नोटों से भरे बॉक्स की आरती उतार रहा है। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस में शिकायत कर अपने पैसों को वापस दिलाने के लिए गुहार लगाई है।

अमरोहा पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, इस पूरे मामले में अमरोह पुलिस ने कहा, “जांच में यह पाया गया कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से ही आर्थिक लेन-देन एवं आपसी समझौता विद्यमान रहा है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो पूर्व का है। वर्तमान में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।”

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित किसान आकाश चौधरी बछरायूं क्षेत्र के सरकड़ा कला गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि दो साल पहले उनकी मुलाकात गजरौला के अतरपुरा के रहने वाले जाने आलम से हुई थी। उसने खुद को मौलाना बताया था। पहनावे और बातों से भी मौलाना ही लग रहा था। बातचीत के दौरान मौलाना ने उसे तंत्र-मंत्र और विशेष प्रक्रिया के जरिए रकम को कई गुना बढ़ाने का दावा किया। जिसके बाद वह मौलाना के झांसे में आ गया।

झांसे में आकर बेच दी 35 बीघा जमीन, जुटाए 1.80 करोड़

आकाश ने बताया कि शुरुआत में उसने 10 हजार रुपये लेकर मौलाना को उधार दिए। आरोपी ने कुछ समय बाद 20 हजार रुपए वापस कर उसका भरोसा जीत लिया। इसके बाद मौलाना ने बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की बात की। कहा कि तंत्र-मंत्र के जरिए पैसे को कई गुना कर देगा। इसी झांसे में आकर वह लगातार पैसे देता चला गया।

दो सालों में उससे कुल 1. 80 करोड़ रुपए ले लिए। आकाश ने बताया कि उसने 32 बीघा जमीन बेचकर यह रकम जुटाई। उसने 35 लाख रुपये चार बैंक खातों के जरिए और करीब 1.45 करोड़ रुपये कैश दिए। इस तरह कुल रकम करीब 1.80 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आरोपी लंबे समय तक उसे रिटर्न का भरोसा देता रहा, लेकिन बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।

समझौते के बाद भी नहीं लौटाई रकम

आकाश ने बताया कि करीब छह महीने पहले गजरौला में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था, जिसमें आरोपी ने तय तारीख पर पूरे पैसे लौटाने का भरोसा दिया था। शनिवार को रकम लौटाने की तारीख तय थी, लेकिन जब वह पैसे मांगने पहुंचा तो आरोपी ने बदसलूकी की। जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आकाश चौधरी ने गजरौला थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की है।

मौलवी के वीडियो में क्या दिख रहा?

वायरल वीडियो में मौलवी पैसों के सामने आरती उतारते दिखाई दे रहा है। यह वीडियो करीब 1.34 मिनट का है। इसमें कमरे के अंदर मौलवी नोटों से भरे बॉक्स के सामने धार्मिक अनुष्ठान जैसा कुछ करता दिख रहा है। आकाश का दावा है कि यह वही मौलाना है, जिसने उससे रुपए लिए थे। वीडियो में दिखाई दे रही रकम उसी के दिए 1.80 करोड़ रुपए हैं। क्राइम इंस्पेक्टर राम संजीव ने बताया कि आरोपी ने आज रुपये लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया है। मामले की जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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