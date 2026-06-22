ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। शहाबुद्दीन रजवी ने पत्र में अखिलेश यादव से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए।

रजवी ने न्यूज़ एजेंसी IANS को बताया कि उन्होंने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 22% मुस्लिम आबादी है और यादव समुदाय की आबादी 7% है। मौलाना रजवी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुसलमानों की है।

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, ‘मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनाया। उनके भाई, उनके चाचा, बीवी, भतीजे को भी मुसलमानों ने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में भेजा है।’ मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है।

शहाबुद्दीन ने कहा कि उन्होंने इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सीधे तौर पर मांग की है कि उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुस्लिम नेता के नाम की घोषणा करें।

शहाबुद्दीन ने कहा कि सपा की ओर से अगला जो मुख्यमंत्री होगा वह अखिलेश यादव नहीं होंगे बल्कि मुस्लिम नेता होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के ही किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें और उसके चेहरे पर चुनाव लड़ें।

मुसलमानों से छोड़ दें उम्मीद…

रजवी ने कहा कि तब ही मुसलमान 2027 के विधानसभा चुनाव में उनको जमकर वोट देगा। रजवी ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें मुसलमानों से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मौलाना रजवी ने कहा कि ऐसा न होने पर मुसलमानों ने 2022 के चुनाव में जिस जोश-जज्बे के साथ सपा को सपोर्ट किया था, वह 2027 में उस जोश और जज्बे के साथ सपोर्ट नहीं करेगा।

Bareilly, Uttar Pradesh: National President of the All India Muslim Jamaat, Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi, says, "I have written a letter to Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav regarding the 2027 Uttar Pradesh Assembly elections. In the letter, I highlighted the sentiments… pic.twitter.com/YGZCGYvaOM — IANS (@ians_india) June 22, 2026

शहाबुद्दीन ने यह पत्र लिखकर निश्चित रूप से अखिलेश यादव के सामने दबाव बढ़ा दिया है क्योंकि उन्होंने अपने पत्र में यादव और मुस्लिम समुदाय की आबादी का भी तर्क दिया है। माना जाता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बड़े हिस्से का समर्थन मिलता रहा है।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 6 से 8 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में अगर आने वाले दिनों में यह मांग जोर पकड़ती है कि समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए तो सपा और अखिलेश यादव को इस मामले में जवाब देना मुश्किल हो सकता है।

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