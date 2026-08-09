दिल्ली में 6 दिसंबर को मथुरा में कारसेवा करने के संतों के ऐलान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने रविवार को पलटवार किया है। उन्होंने संतों की कारसेवा को लेकर कहा, “आपको याद होगा कि यह वही कारसेवा है जिसके कारण 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। वह पूरे देश के लिए एक काला दिन था।
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के बीच मथुरा में साधु-संतों ने रविवार दोपहर को 6 दिसंबर को मथुरा में कारसेवा करने का ऐलान किया। साथ ही संतों ने एक नारा भी दिया कि ‘कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ है।
6 दिसंबर को गिराई गई थी बाबरी
आगे मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, “एक ढांचे (बाबरी मस्जिद) को गैर-कानूनी तरीके से गिराया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि 6 दिसंबर 1990 को बाबरी मस्जिद को गिराने का काम गैर-कानूनी तरीके से किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये अलग बात है कि निचली अदालतों ने उन्हें माफ कर दिया। तो मैं मानता हूं कि ऐसे लोग जो ऐलान कर रहे वे साधु-संत तो हो ही नहीं सकते चूंकि हिंदू धर्म के किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि मुसलमानों की मस्जिदो को तोड़ो, या दूसरे धर्म के धर्मस्थलों को गिरा दो। ये संत को चोला पहने नफरतवादी लोग है, घृणावादी लोग है। ये ऐसे लोग हैं जो हिंदू- मुसलमान में नफरत फैलाना चाहते हैं।
संतों की आसिम मुनीर से कर दी तुलना
आगे कहा,”ये जनरल आसिम मुनीर (पाकिस्तान के फील्ड मार्शल) के चेले हैं। जैसे उसने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकते। तो ये भी उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं कि हिंदू-मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए मैं शासन-प्रशासन से कहूंगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे से मूर्तियां क्यों खोजनी तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसा काम करे उसे जेल में डालें।”
मथुरा में कारसेवा के ऐलान को लेकर मथुरा चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने संतों का नेतृत्व करते हुए योगी सरकार से अनुमति भी मांगी है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें अनुमति दें, हम श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं।” संतों ने आगे कहा कि वे अगले महीने जन्मभूमि कूच करेंगे और अपने प्राणों की आहुति देकर भी श्री कृष्ण जन्मस्थान को मुक्त कराएंगे।
वंदे मातरम पर मौलाना ने की ये बात
आगे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और CPI(M) नेता पिनाराई विजयन के ‘वंदे मातरम’ पर दिए गए बयान पर मौलाना साजिद रशीदी ने असहमति दी और कहा, “वंदे मातरम किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है। न तो यह संविधान के तहत अनिवार्य है और न ही संसद द्वारा हाल ही में पारित बिल में इसे गाने के बारे में कुछ कहा गया है। यह बिल केवल इसके अपमान को रोकने के बारे में है। इसलिए, मेरी नजर में, बार-बार जानबूझकर वंदे मातरम का मुद्दा उठाना और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना एक गंदी राजनीतिक चाल है।”
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