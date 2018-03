वीडियो: अब पश्चिम बंगाल में तोड़ी गई मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रतिमा

देश में महान विभूतियों की प्रतिमाओं को गिराने या उसे क्षतिग्रस्‍त करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला पश्चिम बंगाल का है। अराजक तत्‍वों ने स्‍वतंत्र‍ता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की मूर्ति तोड़ दी है। रामनवमी के जुलूस के बाद भड़की हिंसा के दौरान अबुल कलाम आजाद की मूर्ति को क्षतिग्रस्‍त कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना राज्‍य के उत्‍तरी 24 परगना जिले के कनकीनारा की है। यहां रविवार (25 मार्च) को हुई हिंसा में एक व्‍यक्ति की मौत भी हो गई थी। बताया जाता है कि उपद्रवियों द्वारा अबुल कलाम की प्रतिमा गिराने के बाद हिंसा भड़क गई थी। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के विभिन्‍न इलाकों में हिंसा हुई थी। मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पत्‍थरबाजी करने के अलावा आगजनी भी की गई थी। बता दें कि जुलूस निकालने के दौरान हिंसा को लेकर मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्‍त रुख अपना लिया है। उन्‍होंने राज्‍य के पुलिस महानिदेशक को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दो लोगों की मौत के साथ ही दर्जनों लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। बता दें कि रामनवमी के मौके पर हथियार के साथ जुलूस निकालने को लेकर सीएम ममता ने आगाह किया था। बीजेपी, आरएसएस, विश्‍व हिंदू परिषद और अन्‍य दक्षिणपंथी संगठनों ने सशस्‍त्र जुलूस निकालने की बात कही थी।

Statue of Maulana Abul Kalam Azad, (First education minister of Independent India) was demolished by Right Wing Supporters in #Kankinara, West Bengal during #RamNamvi pic.twitter.com/zLz59qgr8k

— Unofficial Sususwamy (@swamv39) March 26, 2018