Mathura Mass Suicide: उत्तर प्रदेश के मथुरा से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को पांच लोगों के परिवार ने एक साथ आत्महत्या कर ली। घटना महावन के खप्परपुर गांव की है। मरने वालों में दंपति और उनके तीन बच्चे – दो बेटी और एक बेटा शामिल हैं। मंगलवार सुबह जब परिवार को एक भी सदस्य बाहर नहीं आया तब परिजनों और पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिली।

घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया। शवों के पास से दूध की गिलास बरामद की गई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सभी ने जहर खा पीकर जान दी है।

हालांकि, मौत के कारणों का सही पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा। पुलिस ने बताया है कि रसोई की दीवार पर आत्महत्या को लेकर एक संदेश लिखा है – हम खुद से आत्महत्या कर रहे हैं। बता दें कि खप्परपुर निवाली 35 वर्षीय मनीष खेती करते थे। साल 2018 में उनकी सीमा से शादी हुई थी और उनके तीन बच्चे थे – हनी (5), प्रियांशी (4) और बेट पंकज (2)।

एक साथ पांच शवों को देख परिजन और गांव वाले सकते में आ गए। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पड़ोसियों और परिजनों से पूछताछ में जुटी है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

मनीष के घर के समीप ही उसके दो अन्य भाई भी रहते हैं। पिता का देहांत कुछ दिन पहल हो चुका है। घटना के संबंध में मनीष के भतीजे ने बताया कि मंगलवार सुबह जब कोई बाहर नहीं आया तब हमें शक हुआ। जाकर देखने पर सभी मृत अवस्था में पड़े दिखे। किसी तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

नोट: जनसत्ता किसी भी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के प्रयासों का समर्थन नहीं करता है और न ही इसे बढ़ावा देता है। यह खबर केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। हम पाठकों से आग्रह करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लें और संकट की स्थिति में विशेषज्ञों की सहायता लें।

मदद यहां है: