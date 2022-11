Mizoram: तुरियल में पेट्रोल टैंकर में आग लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, हादसे में हुई थी 11 लोगों की मौत

Mizoram Fire Accused Arrested: अधिकारियों ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने 2 नवंबर को अपना अपराध स्वीकार किया था, उसने कहा था कि उससे यह अनजाने में हुआ था।

Mizoram Fire: पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया (Photo- ANI)

