Kargil: करगिल के द्रास में आग से जामिया मस्जिद को भारी नुकसान, सेना की ली गई मदद

Jamia Masjid in Drass area of Kargil: आग लगने से जामिया मस्जिद को भारी नुकसान हुआ है।

Kargil: करगिल के द्रास की जामिया मस्जिद में लगी आग। (फोटो सोर्स: ANI)

Kargil: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले के द्रास में स्थित सेंट्रल जामिया मस्जिद में बुधवार (16 नवंबर, 2022) भीषण आग लग गई। जानकारी मिलने पर सेना, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन विभाग की मदद से आग पर काबू पा गया। हालांकि इससे मस्जिद को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी मिली है कि आग जैसे लगी और तेजी से पूरी मस्जिद में फैल गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस, स्थानीय लोग और सेना आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गईं। हालांकि अभी तक आग लगने का कारणों का पता नहीं चल सका है।

