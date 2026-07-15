नोएडा के फेस 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 66 स्थित ममूरा गांव में भीषण आग लग गई है। आग 5 मंजिला इमारत में लगी है। 50 परिवारों के फंसने की आशंका जताई गई है। मौके पर फायर विभाग की टीम पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाइक में इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की वजह से आग लगी है। इस घटना में 2 लोगों के मौत की आशंका जताई गई है।
सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में आग लगने की घटना का संज्ञान लिया है। यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, “मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाने और घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया। प्रशासन को सभी स्तरों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने का भी निर्देश दिया और घायलों के उचित इलाज को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।”
DCP सेंट्रल नोएडा ने क्या कहा?
गौतम बुद्ध नगर के संयुक्त पुलिस आयुक्त राजीव नारायण ने कहा कि नोएडा के ममूरा गांव में लगी आग संभवतः एक इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करते समय लगी, जिसके कारण आग आसपास के पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में फैल गई।
DCP सेंट्रल नोएडा राजीव नारायण ने बताया, “चार्जिंग के लिए प्लग-इन किए गए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV) में स्पार्किंग हुई, जिससे गाड़ी में आग लग गई और फिर पास खड़ी कई अन्य गाड़ियों में भी आग फैल गई। इससे निकला धुआं बिल्डिंग की ऊपरी मंज़िलों तक पहुंच गया और लोगों के घरों में घुस गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीमें, फायर सर्विस रेस्क्यू टीमें और फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। 100 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दो लोग बीमार पड़ गए और उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। उनकी सेहत के बारे में अभी जानकारी का इंतज़ार है। लापरवाही के आरोप में बिल्डिंग के लीजहोल्डर और ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।”