पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मंगलवार सुबह साल्ट लेक स्थित आनंदालोक अस्पताल के दूसरे तल पर भयंकर आग लग गई। इस कारण प्रशासन ने आनन-फानन में 70 मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह आग एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो तेजी से कई वार्ड में फैल गई।

जैसे-जैसे आग फैलती गई अस्पताल प्रबंधन और आपातकालीन कर्मचारियों ने तुरंत मरीजों को बाहर निकाला। इनमें से कुछ मरीजों को सड़कों पर बाहर बैठे देखा गया, जिन्हें अभी भी सलाइन ड्रिप आदि लगे हुए थे।

मरीजों को सुरक्षित एक अन्य केंद्र पर भेजा गया

सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल की लिफ्टों को तुरंत बंद कर दिया गया और मरीजों को पास के डीएल ब्लॉक में स्थित आनंदलोक की एक अन्य सुविधा केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया।

घटना के समय अस्पताल में 70 मरीज एडमिट थे और उस दिन पंद्रह सर्जरी होनी थी। आग जब लगी तब छठी सर्जरी की जा रही थी।

दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू

घने धुएं के बीच दमकम विभाग ने दो इंजन तैनात किए और तेजी से आग पर काबू पाया। उन्होंने खिड़कियां तोड़ी जिससे धुआं बाहर निकल सका और आग लगने की मुख्य जगह पहुंच सके।

अस्पताल अधिकारियों ने कहा कि सभी मरीज सुरक्षित हैं और आग लगने के शुरुआती मिनटों में 15-20 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया।

पुलिस और इमरजेंसी कर्मचारी इस समय माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके चिंतित रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे हैं और व्यवस्था बनाए रख रहे हैं, क्योंकि स्थिति को कंट्रोल में लाया जा रहा है।

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