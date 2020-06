असम के तिनसुकिया में ऑइल इंडिया लिमिटेड के गैस के कुएं में भीषण आग, राहत कार्य में जुटी NDRF

असम के तिनसुकिया जिले में प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाली कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के गैस कुएं में भीषण आग लग गई है। जानकारी के अनुसार यह आग दोपहर में लगी। इसके बाद यह आसपास के इलाकों में फैल गई। बताया जा रहा है कि कुएं में गैस पिछले 14 दिन से लीक कर रही थी।

एनडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। आग लगने के बाद असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत की। गैस लीक होने की सूचना के बाद से यहां राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम को तैनात कर दिया गया था। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गैस के कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए सिंगापुर से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। तिनसुकिया स्थित यह गैस का कुआं राजधानी गुवाहाटी से करीब 500 किलोमीटर दूर है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भारत के इतिहास में ये ऑयल एंड गैस में लगी सबसे भीषण आग है। ये इलाका एपिडेमिक बर्ड हैबिटेट के साथ डॉल्फिन्स और अन्य पानी के जीवों का घर है। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री से जीव-जंतुओं और प्रकृति को बचाने की अपील की है।

#WATCH Massive fire at the gas well of Oil India Ltd at Baghjan in Tinsukia district, Assam. A team of National Disaster Response Force (NDRF) is present at the spot pic.twitter.com/Tw2G92aPXy

